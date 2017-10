Série da Semana: Assista "Atypical" 

Séries 06/10/2017 | 16h30 Atualizada em

Criada por Robia Rashid (de Will & Grace e How I Met Your Mother), a história de Atypical gira em torno de Sam , interpretado por Keir Gilchrist, um garoto de 18 anos que sofre de autismo e está em busca de amor e independência. Dolorosa e divertida, sua jornada vai mostrar a autodescoberta e as mudanças que sua rotina impõe na vida dos familiares enquanto todos tentam responder à pergunta central: O que realmente significa ser "normal"?

A série é estrelada por Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Michael Rapaport, que interpretam família de Sam.

Atypical conta com 8 episódios, estreou em agosto de 2017 e está disponível na Netflix. A segunda temporada está prevista para 2018 e terá 10 episódios, dois a mais do que a primeira temporada.

