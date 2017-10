Quinta Sinfônica especial do Dia das Crianças ocorre nesta quinta no UCS Teatro

Música 12/10/2017 | 10h00 Atualizada em

Um concerto lúdico com ares de literatura vai marcar a edição do Quinta Sinfônica que ocorre hoje, no UCS Teatro. A apresentação, comemorativa ao Dia das Crianças, foi montada a partir da obra Tubby, a Tuba, de George Kleinsinger, escrita na década de 1940, e o maestro Manfredo Schmiedt coordena um verdadeiro espetáculo sobre a história de uma pequena tuba que tem o sonho de fazer uma apresentação solo. Apesar de simples, o enredo abre espaços para interpretações profundas sobre ir em busca dos próprios sonhos. Para Wilthon Matos, solista convidado da vez, o concerto proporciona, para adultos e crianças, ótimos momentos de diversão.

– Tradicionalmente a tuba não é usada em forma de solo, mas como acompanhamento. O autor pegou a ideia de uma pequena tuba que quer solar e criou a partir disso. Na história também tem a Música, uma personagem que brinca com todos os instrumentos, mas nunca com a tuba. Essa encenação vai acontecer hoje, de uma forma muito bem adaptada pelos Médicos do Sorriso – explica.

A história de Wilthon, hoje diretor da Associação Brasileira de Tuba e Eufônios, com o instrumento começou quando ele ainda era criança:

– Certa vez, na escola, um grupo passou para divulgar um concerto e fazer inscrições para participar de um conservatório. Na época a minha mãe disse que isso era coisa de gente rica, que não teríamos condições. Mas eu fiz o teste e fui aprovado justamente no instrumento que eu queria, a tuba.

O repertório também irá apresentar as obras História do Elefante Babar, de Francis Poulenc, e Os Comediantes, de Dmitriy Kabalevskiy, que contarão, junto com a obra principal, com a participação do grupo Médicos do Sorriso, integrado por Davi de Souza, Marcelo Donini, Carla Vanez, Fabiano Xavier e Pietro Carlucci.

– Aconselho que todos que puderem ir, vão. Apesar de ser um concerto infantil, não é apenas para crianças, mas também para adultos que conservam uma alma infantil – diz Wilthon.

Agende-se

O quê: concerto Quinta Sinfônica, com a Osucs e o solista convidado Wilthon Matos.

Quando: hoje, às 20h30min.

Onde: no UCS Teatro, no Campus Sede da UCS.

Quanto: os ingressos custam R$ 10 (plateia baixa e balcão), R$ 20 (mezanino), R$ 30 (plateia alta) e R$ 40 (camarotes), à venda na bilheteria do UCS Teatro, a partir das 18h.