Que tal um chá aromático?

Ok, não está mais tão frio, mas um chá sempre cai bem, né? Eles são ricos em compostos biologicamente ativos como os flavonoides e as catequinas que funcionam como antioxidante. Confira essa receita sugerida pela Eletrolux:

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

3 cravos-da-Índia

1 pau de canela

1 anis estrelado

3 envelopes de chá verde

1 laranja em rodelas

1 xícara (chá) de suco de maçã

Preparo

1. Coloque a água em uma jarra elétrica junto com os cravos-da-Índia, a canela e o anis estrelado. Espere ferver e desligue.

2. Coloque o chá verde e as rodelas de laranja.

3. Deixe por cinco minutos, coe e misture com o suco de maçã. A bebida pode ser servida quente ou fria.