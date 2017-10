Que tal provar tortéi ao molho de tomates secos?

Especial 21/10/2017 | 06h30 Atualizada em

A Microempa está promovendo um projeto bem bacana. Com a ajuda do Grupo Setorial da Gastronomia, setor que atua dentro da organização, eles reuniram diversos micro e pequenos empreendedores do ramo da gastronomia para, além de contribuir com dicas de saúde, higiene e desenvolvimento de equipe, desenvolver uma receita especial para cada estabelecimento.

O Pioneiro apoia a ideia e vai publicar semanalmente algumas das 16 receitas criadas. E pra começar, que tal um tortéi ao molho de tomates secos para saborear o final de semana?

Ingredientes

500g de Tortéi Napoli

350ml de leite

meia cebola picada em cubos

2 cravos

1 folha de louro

20g de manteiga

20g de farinha de trigo

125g de tomates secos picados

Noz-moscada, pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo

1. Para o molho bechamel: coloque os cravos e a folha de louro na cebola, após coloque junto ao leite e deixe ferver, reserve;

2. Numa panela, derreta a manteiga e misture com a farinha de trigo. Deixe cozinhar por 2 minutos e está pronto o roux;

3. Após acrescente aos poucos o leite e misture no roux, em seguida tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Está pronto o bechamel;

4. Numa frigideira, refogue os tomates secos com um pouco do óleo da conserva e misture o bechamel;

5. Triture tudo no liquidificador e acerte sal e pimenta;

6. Cozinhe os tortéis em água fervente até ficar al dente e escorra. Em seguida, misture o molho de tomates secos.