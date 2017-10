Prove pretzel com chocolate e farofa de amendoim

Petisco doce 19/10/2017 | 14h58 Atualizada em

Ingredientes

2 colheres de sopa de fermento biológico

250ml de leite morno

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 colher de sopa de óleo

1 pitada de sal

400g de farinha de trigo

1 xícara e meia de água

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

3 barras de chocolate meio amargo derretido

1 xícara de paçoca esfarelada

Modo de preparo

1. Misturar o fermento, o leite, o açúcar, a manteiga, o óleo e o sal. Adicionar, aos poucos, a farinha até obter uma massa macia e sovar até ficar bem lisa.

2. Cobrir com um plástico e deixar crescer até dobrar de volume. Dividir em 16 partes iguais.

3. Com cada parte, fazer rolinhos mais grossos no centro e mais fino nas pontas. Formatar como pretzel, dispor em uma assadeira coberta com papel manteiga e untada com óleo. Deixar crescer novamente.

4. Em uma panela, ferver a água e adicionar o bicarbonato. Pincelar os bretzels com a mistura e levar ao forno preaquecido 180 graus por, aproximadamente, 15 minutos.

5. Dispor os bretzels em uma grade, banhar com o chocolate derretido e cobrir com paçoca esfarelada por cima.

6. Deixar o chocolate secar e servir.