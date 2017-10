Prove nhoque de banana com ragu de linguiça e couve

Especial 16/10/2017 | 09h13 Atualizada em

Ingredientes

2 bananas compridas (ou banana da terra, ou banana pacovã, se for no norte)

Sal e pimenta a gosto

Farinha de trigo quanto baste

1 linguiça calabresa

3 tomates

4 folhas de couve

Manteiga para grelhar os nhoques

Azeite para a couve crocante

Modo de preparo

1. Enrole as bananas com casca em papel alumínio e leve ao forno até estarem assadas (é só espetar um garfo e ver se entra com facilidade).

2. Enquanto isso rale a linguiça e os tomates no ralo grosso.

3. Em uma frigideira refogue a linguiça na sua própria gordura, acrescente os tomates ralados e refogue até cozinharem.

4. Lave as folhas de couve, fatie fininho e disponha em uma assadeira.

5. Tempere com sal e pimenta, regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 graus até ficarem crocantes (é preciso mexer algumas vezes com uma espátula durante o processo).

6. Retire o papel alumínio das bananas e espere esfriar um pouco, corte-as ao meio no sentido do comprimento e retire a polpa de banana cozida.

7. Amasse a banana com um garfo em uma superfície polvilhada com farinha (ou com um amassador de batatas) tempere com sal e pimenta do reino e incorpore farinha somente até começar a soltar da superfície e que seja possível modelar.

8. Modele as "minhoquinhas" de massa, corte os nhoques e reserve.

9. Doure os nhoques dos dois lados em uma frigideira com manteiga.

10. Sirva com uma porção do ragu de linguiça e finalize com a couve crocante por cima.