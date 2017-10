Prove bolo gelado de leite em pó

Doce 01/10/2017 | 16h00 Atualizada em

Ingredientes

Massa

2 xícaras (chá) de açúcar

4 gemas

4 claras

6 colheres (sopa) de leite em pó

1 xícara (chá) de água morna

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio e Cobertura

12 colheres (sopa) de leite em pó

200 gramas de manteiga sem sal

1 lata de leite condensado

½ lata de creme de leite gelado

Coco ralado grosso

Cereja (opcional)

Modo de preparo

1. Prepare uma assadeira forrando-a com papel-manteiga. Reserve.

2. Pré aqueça o forno a 180ºC.

3. Bata as claras em neve e reserve.

4. Na batedeira, peneire as gemas, adicione o açúcar e bata na velocidade baixa até obter um creme claro.

5. Na água morna, misture o leite em pó até que se dissolva bem.

6. Vá colocando o leite no creme de gemas alternando com a farinha de trigo.

7. Desligue a batedeira, adicione o fermento, as claras em neve e misture delicadamente com uma colher até incorporar bem.

8. Coloque a massa na assadeira e leve para assar por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.

Recheio e Cobertura

1. Na batedeira, bata em velocidade baixa o leite em pó e a manteiga.

2. Vá adicionando o leite condensado aos poucos e continue batendo até obter um creme.

3. Por último, acrescente o creme de leite e misture bem.

4. Leve á geladeira enquanto o bolo assa.

Montagem

1. Depois do bolo frio, corte-o ao meio.

2. Umedeça o bolo com calda de sua preferência ou com calda básica.

3. Espalhe o recheio, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com o restante do creme.

4. Polvilhe todo o bolo com o coco ralado.

5. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas antes de servir.