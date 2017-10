Projeto Cinesolar chega a Caxias do Sul nesta terça, com oficina e exibição gratuitas

Cultura 10/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Oficina de audiovisual, exibição de curtas-metragens, exibição de longa brasileiro ao ar livre — tudo de graça, e com o adicional de ser uma iniciativa sustentável. Esse é o Cinesolar, que chega nesta terça-feira a Caxias do Sul, dentro de um circuito de exibições gratuitas em 14 cidades gaúchas. Nos próximos dias, a van do projeto, que já passou por Gramado, estaciona também em Canela (dia 16), São Marcos (dia 26) e Vacaria (dia 27).

Na estrada desde 2013, o Cinesolar já levou seus filmes, com exibições a partir da energia solar, a mais de 70 mil espectadores de todo o país. A idealizadora e coordenadora do projeto, Cynthia Alario, conta que já trabalhava há quase uma década com cinema itinerante quando participou, em 2010, de um encontro da área no México. Lá, conheceu um projeto holandês de cinema movido a energia solar. Isso a inspirou a, em parceria com Paulo Perez, que trabalhava com sustentabilidade e se tornou diretor artístico do projeto, a replicarem a experiência por aqui. Deu certo:

— O Cinesolar é mais do que cinema, é uma estação itinerante, de arte, sustentabilidade, cinema e cultura de paz — define Cynthia.

Leia também:

"Quero escrever para sonhar", diz Ondjaki, um dos autores convidados da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

3por4: Curta "The Neighbor" é semifinalista do mês de setembro no Los Angeles Independent Film Festival Awards

Confira a programação da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

As ações do projeto na cidade se dividem em dois momentos. Pela manhã, um grupo de 30 estudantes de 12 a 17 anos, a maioria de escolas municipais (inscritas antecipadamente), participam da Oficinema Solar, uma oficina de introdução à produção audiovisual na qual aprenderão a fazer um roteiro e produzirão um curta-metragem. À noite, ocorre a sessão de cinema aberta a todos os interessados, na Praça do Trem, com exibição de curtas-metragens (incluindo o produzido, de manhã, pelos alunos) e do longa brasileiro O Palhaço, de Selton Mello.

— A ideia é ocupar esse espaço público e tornar o cinema um instrumento de convivência social, além de estimular a sustentabilidade — diz Marcelle Monteiro, coordenadora da Unidade de Cinema e Vídeo da Secretaria Municipal da Cultura, parceira do Cinesolar em Caxias do Sul.

Além de assistir aos filmes num telão de 200 polegadas, o público poderá conhecer a van do Cinesolar, equipada com placas solares que convertem energia solar para elétrica, possibilitando a exibição dos filmes, e conferir o eco estúdio, exposição tecnológica sustentável que mostra como funciona o carro e detalha os princípios básicos da energia solar, bem como sua aplicação prática.

Se chover, a sessão de cinema será transferida para a Biblioteca Parque Largo da Estação, que já sedia a oficina.

Programação inclui a exibição, aberta ao público, de quatro curtas-metragens infantis e do longa-metragem brasileiro "O Palhaço" Foto: Danilo Ramos / divulgação

O Cinesolar

Projeto da Brazucah Produções, com apoio do Ministério da Cultura, o Cinesolar tem, na sua passagem por Caxias, patrocínio da RGE e parceria das secretarias municipais da Cultura e do Meio Ambiente.

Agende-se

O quê: Cinesolar em Caxias.

Quando: hoje, com exibição de quatro curtas-metragens infantis às 19h30min, seguida de pocket show com o acordeonista Gabriel Ramos e, às 20h10min, exibição do longa O Palhaço.

Onde: na Praça do Trem (Avenida Rio Branco, ao lado do Shopping São Pelegrino); em caso de chuva, a exibição será transferida para a Biblioteca Parque Largo da Estação (Rua Feijó Júnior, 1.234).

Quanto: entrada franca.