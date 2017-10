Premiado drama chileno "Uma Mulher Fantástica" estreia hoje em Caxias, na Ulysses Geremia 

Cinema 19/10/2017 | 09h03 Atualizada em

A cena mais impactante de Uma Mulher Fantástica mostra a personagem principal, Marina, sem roupas em cima de uma cama. A câmera do diretor Sebastián Lelio se movimenta para enquadrar um nu frontal, mas a protagonista exibe um pequeno espelho redondo entre as pernas. Ali, vemos o seu enigmático rosto refletido. A composição carrega a mão na semiótica para passar um delicado recado sobre identidade de gênero, já que Marina é uma mulher trans. Estreia de hoje na Sala de Cinema Ulysses Geremia, o longa venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim e é o representante chileno no Oscar 2018. A história acompanha o drama de Marina (vivida pela atriz trans Daniela Vega, em ótima performance) quando ela perde o namorado Orlando (Francisco Reyes), um homem mais velho e bem-sucedido. O roteiro parte de uma apresentação super comum do casal: é aniversário de Marina e eles saem para comemorar com jantar e festa. Depois de uma noite cheia de momentos especiais, Orlando passa mal em casa e acaba morrendo. É justamente a forma como o longa conduz as situações que surgem a partir desse ponto que o torna tão forte, atual e denso.

A ex-mulher e o filho de Orlando não aceitam a relação dele com Marina e transformam a jovem trans num alvo depois da morte do empresário. As agressões dos dois vão aumentando aos poucos, até culminarem em momentos de muita crueldade e humilhação. Além dos familiares do namorado, Marina precisa enfrentar a desconfiança da polícia, que investiga se o fato de Orlando se relacionar com uma mulher "fora dos padrões" poderia ter alguma ligação com sua morte. Para o espectador, no entanto, o único enigma a ser desvendado é a falta de humanidade que salta aos olhos a cada sequência.

Contrariando o título, a protagonista é uma mulher comum que divide o tempo entre o trabalho como garçonete de uma lancheria e o sonho de ser cantora (é na arte que ela se liberta). É vocalista de uma banda, gosta de se vestir bem e adora a companhia da cachorra que ganhou do namorado. O que faz de Marina uma mulher fantástica, então? Justamente o fato de ela ter que enfrentar o mundo simplesmente para ser quem é. Isso inclui lidar com violências tão profundas quanto ser chamada de quimera (monstro, incoerência, produto da imaginação). O filme de Sebastián Lelio é justamente uma resposta a essa provocação, mostrando Marina como uma mulher real, mas refém de um mundo que ainda a trata como objeto de estranhamento.

Assim, o espelho daquela cena descrita lá no início desse texto reflete também o olhar da própria sociedade (e do espectador?) que ainda deixa um detalhe físico ditar quem as pessoas são.

