Praça Dante Alighieri lota no primeiro domingo da 33ª Feira do Livro de Caxias 

Nas diversas bancas, mãos ávidas reviravam os livros, conferindo lançamentos e saldos. No palco principal, duas equipes (com direito a uma animada torcida) revezavam-se numa disputa de ilustrações, com apoio técnico de diversos ilustradores, entre os quais Roger Mello, vencedor do Prêmio Hans Christian Andersen, e a caxiense Giovana Mazzochi. Próximo às salas de autógrafos, uma fila se formava para conferir o novo livro do Frei Jaime Bettega.

Ali ao lado, na Rua Dr. Montaury — transformada em rua coberta —, muitos aproveitavam para ler ou tomar um sorvete. Do outro lado da rua, três espaços da Casa da Cultura também tinham seu público: na Galeria de Arte, uma atenta plateia ouvia Airton Ortiz falar da estética da linguagem na literatura contemporânea, enquanto no segundo andar outros dois grupos dividiam-se entre as poesias de Bernardethe Zardo, vencedora do Prêmio Vivita Cartier, e as dicas para ser um escritor profissional de Christian David, presidente da Associação Gaúcha de Escritores (Ages).

Livros que representam

Era esse o cenário, na tarde deste domingo, na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que voltou à Praça Dante Alighieri e se espalhou pelos arredores. De sexta a domingo, a programação atraiu mais de 37 mil pessoas, segundo cálculos da organização, com venda de 9.544 livros. Após os chuviscos da sexta e da manhã de sábado, o bom tempo deste domingo ajudou e o público multiplicou-se, lotando a Praça.

— Ver o público abraçando a Praça, o livro, a leitura e a literatura assim, de modo tão intenso, demonstra que todo o trabalho realizado até aqui e em conjunto com uma série de pessoas está no caminho certo — diz a secretária de Cultura, Adriana Antunes.

Escritora Milene Barazzetti encantou a criançada com a contação de história de seu livro "No Mar de Aurora" Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O domingo teve ainda várias sessões de autógrafos, contação de histórias para a criançada, apresentações musicais e um encontro sobre Agatha Christie, a grande dama do romance policial, capitaneado pela homenageada da Feira, Maria Nair Sodré Monteiro da Cruz, pelo bibliotecário Marcelo Bohm e pelo escritor Pedro Guerra.

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul segue até o dia 15 de outubro.