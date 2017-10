Polícia vai ouvir bailarino que foi abordado por guardas municipais em Caxias

Confusão 31/10/2017 | 14h31 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul vai investigar o caso do bailarino da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul que foi contido por guardas municipais e levado ao Postão 24 Horas durante uma apresentação na Praça João Pessoa, no bairro São Pelegrino no sábado. O bailarino Igor Medina, 26 anos, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da cidade.

Leia mais:

Imagens mostram abordagem da Guarda Municipal a bailarino em Caxias do Sul

Performance em praça é confundida com surto e bailarino é levado para atendimento psiquiátrico em Caxias do Sul

Bailarino ficou 8 horas amarrado depois de ser parado por guardas durante performance em Caxias do Sul



Por volta das 11h30min de sábado, o artista fazia uma peformance individual na praça quando foi abordado por guardas municipais e levado pelo Samu ao Postão 24 Horas. Conforme a chefia da Guarda Municipal em entrevista ao jornal Pioneiro no final de semana, os guardas entenderam que o jovem poderia ter algum problema de saúde e chamaram o Samu.

De acordo com o delegado Vítor Carnaúba, da DPPA, o artista registrou a ocorrência ainda no sábado. Pelo relato do boletim de ocorrência, o bailarino cita que foi contido durante a apresentação, mas não relata agressão. A ocorrência foi registrada como fato em tese atípico. O delegado afirma que vai intimar o bailarino para depor nos próximos dias. O objetivo é entender os fatos e, depois, decidir quem mais será ouvido.

A reportagem tentou contato por telefone com o bailarino entre as 10h e 10h30min desta terça-feira, mas ele não atendeu.

O secretário de segurança de Caxias do Sul, José Francisco Mallmann, explica que ainda aguarda o relatório da Guarda Municipal, mas afirma que os servidores foram até a praça após uma ligação pelo 190, da Brigada Militar.