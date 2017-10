Odilza Michelon abre mostra comemorativa de 80 anos de vida e 60 de arte

Exposição 10/10/2017 | 09h04 Atualizada em

Odilza Michelon volta à infância em Lajeado Grande, distrito de São Francisco de Paula, ao comentar a homenagem que recebe a partir desta terça-feira na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Até o dia 5 de novembro, o espaço sedia a exposição Percursos e Percalços, que celebra os 80 anos de vida da artista, 60 deles dedicados à arte. Em 50 obras, a mostra percorre as diversas fases da carreira artística de Odilza, em cuja trajetória trabalhou com diferentes linguagens das artes visuais. A porção criativa, lembra ela, vem desde pequena. A curadoria é de Carine Turelly, e a colaboração, de Clara Kopp.

– Meus tios e pais ajudavam nas festas religiosas da época, e eu sempre ia junto para ajudar a fazer a decoração da igreja, do salão, colar cartazes – recorda Odilza.

A vinda para Caxias foi na adolescência. Em 1953, mudou-se com a família para a cidade para estudar como interna na antiga escola Nossa Senhora de Pompeia, em Ana Rech, onde hoje funciona a Clínica Paulo Guedes, e no Colégio São José. Em 1965, graduou-se na primeira turma do curso de Pintura, e licenciou-se, em 1967, pela Escola Municipal de Belas Artes de Caxias do Sul, um dos embriões da atual Universidade de Caxias do Sul. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, lecionou Desenho, Geometria e Técnicas Industriais em escolas da cidade.

Tendo como base o desenho e a fotografia, Odilza transgride as técnicas. Amplia, recorta, cola, copia, colore, cria emendas, sobrepõe ou transpõe figuras, reportando o espectador a um mundo simbólico. O simples transforma-se em inusitado e o complexo, passível de inúmeros significados e múltiplos olhares.

– Como tenho uma ligação muito forte com o campo, minhas referências são de lá, e é isso que procuro colocar nos meus trabalhos – reflete.

Múltipla

Odilza é artista-sócia do Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul (NAVI) desde 1991. Atualmente, dedica-se à criação em xilogravuras em parceria com a artista Clara Kopp e explora a criação de gravuras em metal com a orientação de Anico Herskovits e o impressor Marcelo Lunardi, no Museu do Trabalho em Porto Alegre.

Ela também participa do Clube de Gravuras da Universidade de Caxias do Sul, trabalhando em litogravuras com o impressor Amaro Albuquerque e colaboração de Gelson Soares.

Agende-se

:: O quê: exposição Percursos e Percalços, de Odilza Michelon.

:: Quando: abertura nesta terça (10), às 19h30min. Visitação até 5 de novembro.

:: Onde: Centro de Cultura Ordovás (Luiz Antunes, 312).

:: Quando: entrada gratuita.