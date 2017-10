Nivaldo Pereira: Eu nos outros

Opinião 13/10/2017 | 15h00 Atualizada em

Sol em Libra, falemos mais de relacionamentos. O que nos leva a atrair um mesmo perfil em nossas buscas amorosas? Vontade, carma ou um misterioso jogo de espelho a nortear escolhas involuntárias? A astrologia nos ajuda a entender isso. Todos temos, no íntimo, os 12 signos, que se manifestam em áreas distintas de nossa vida. A posição dos planetas em nosso nascimento vai enfatizar algumas qualidades, numa mistura de energias nem sempre fácil de integrar num conjunto coeso. Aí, o que tivermos dificuldade de assumir e expressar, por razões pessoais ou culturais, dará um jeito de aparecer em nossa vida na forma de... outras pessoas! Sim, no mapa astrológico aparece bastante o mecanismo compensador (ou equilibrador) que a psicologia chama de projeção. Ou seja, busco no outro algo que possuo, mas não reconheço como meu!

O psicólogo Carl Jung já afirmou que os conteúdos pessoais não assimilados pela consciência costumam surgir na nossa vida como destino. Sabe aquelas histórias que só mudam a fachada, sempre com enredo parecido? Vamos a um exemplo. Uma mulher pode ter o Sol em Libra e a Lua em Peixes, facetas doces e gentis voltadas aos outros. Vênus em Virgem reforçaria isso com humildade e devoção ao serviço. Mesmo com tanta doçura, digamos que no mapa dela Marte esteja em Áries, pedindo uma afirmação enérgica e impulsiva. Ora, o que Marte indica não se afina com as outras facetas que, pelo conjunto, darão o tom da identidade dela. Qual o caminho de Marte, senão ser projetado em figuras masculinas dominadoras ou agressivas? Enquanto essa mulher não aprender a se impor, a dizer não, e se apropriar do seu Marte ariano, tenderá a atrair de fora a energia guerreira do planeta.

Por extensão, o que detestamos nos outros pode ser projeção de algo sombrio em nós. E também possuímos talentos e qualidades que são mais facilmente reconhecidos nos outros. O desenvolvimento da consciência leva a não precisarmos mais "terceirizar" nada de nosso. E as relações vão a outro nível de qualidade.