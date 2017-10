Nivaldo Pereira: Ao libriano poeta

Opinião 20/10/2017 | 15h00 Atualizada em

Antes que Libra se vá, com sua brisa primaveril e seus trinados de passarinhos acasalando, convém cantar aquele que fez do amar condição primordial de vida. Nascido junto com o Sol, a 19 de outubro de 1913, com Libra também despontando no horizonte, Vinicius de Moraes encarnou como raros a busca da beleza e do amor como premissa da existência. Foi uma balança simbólica, cujo peso do próprio coração, em um dos pratos, lhe dava a medida do que procurar lá fora, em muitas amadas, em tantos amigos, em múltiplas artes, em mil sonhos de paz e harmonia. Foi poeta, compositor, cantor, dramaturgo e diplomata. Ah, libriano, "se todos fossem iguais a você, que maravilha viver"!

Caro poeta – ou Poetinha, como preferias, na humildade de tua Vênus em Virgem –, o Sol tão forte nesse mapa do céu te faria ainda mais alegre, não fosse o toque melancólico de Netuno. Quanta sensibilidade, quanto sentimento! E dissestes bem: é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba. E disso também veio esse romantismo anacrônico, esse ar antigo de olhar a coisa amada e desejá-la tão loucamente, somente para sofrer tanto quando o fim chegasse de repente, não mais que de repente.

E sabias bem desse fim implacável, a espreitar tudo o que vive. Tua doce Vênus recebia a pressão do voraz Plutão. São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão. Foram nove casamentos, Poetinha! Te coube viver o amor em cada vão momento, um amor tornado infinito enquanto durasse. E Libra se fez assim, nesse eterno buscar do amor...

Tua Lua em Gêmeos, poeta, te dava essa multiplicidade de linguagens, essa fala inteligente que a todos seduzia e ainda cantava a vida. Poeta lírico, poeta safadinho, poeta apaixonado. Fazes tanta falta, mas talvez tenha razão o amigo Chico Buarque: nesse mundo cru de agora, não cabe Vinicius de Moraes. Um mundo que já esqueceu da rosa estúpida de Hiroshima e volta a brincar de bombas.

Então, aos que atravancam o amor e a paz, xinguemos contigo em nagô: vão todos pra "tonga da mironga do kabuletê!"