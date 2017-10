Nivaldo Pereira: A química das relações

Opinião 06/10/2017 | 15h00 Atualizada em

O mês de Libra convida a um olhar sobre um recorte bastante popular da astrologia: a dinâmica dos relacionamentos. Que signos combinam com o meu? Essa pergunta gira por aí, enquanto as pessoas vão somando as próprias experiências e espalhando crenças. Se um escorpiano se deu mal com um geminiano, então esses signos são incompatíveis. Quisera as coisas fossem tão simples. De tão complexas, as relações humanas são temas de uma área específica da astrologia chamada sinastria, que se encarrega de estudar os mapas astrológicos das partes envolvidas para medir pontos de sintonia e tensão. Isso pode ser feito entre casais, sócios, amigos, pais e filhos, etc.

A astrologia popular costuma atribuir "combinações" aos signos de mesmo elemento, como Áries, Leão e Sagitário, o trio de fogo. Mas quem disse que a regra de ouro da atração é a semelhança? Tampouco o signo oposto complementar, como Touro e Escorpião ou Virgem e Peixes, é garantia de produzir a química dos encontros duradouros. Somente com o mapa astrológico será possível entender os ganchos de uma ligação interpessoal. Isso porque há vários indicadores de relacionamentos num mapa. A posição do planeta Vênus, por exemplo, indica o padrão afetivo, o magnetismo pessoal. Já Marte simboliza a energia de conquista e o impulso sexual. O jogo entre esses dois planetas é muito importante numa relação. Vale ressaltar que nem todos os homens são de Marte e nem todas as mulheres são de Vênus!

O signo da Lua também é da maior importância numa sinastria. A Lua indica os padrões de segurança e vínculo de cada indivíduo, o tipo de intimidade requerida e os humores. Sem considerar isso, fica complicado estabelecer uma parceria. E há ainda a energia das casas astrológicas, do signo ascendente e muito mais. Quantas relações surgem a partir dos pontos de tensão, como indicadores de crescimento? E desde quando relação boa é aquela sem conflitos? No fundo, a sinastria pode surpreender ao identificar a base de certas relações impensáveis. Mistérios do homem, magias da vida.