Neste Dia da Criança, mostramos que a 33ª Feira do Livro também é lugar para a criançada

Contações de histórias, oficinas, espetáculos – e, claro, muitos livros. Neste Dia das Crianças, a 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul vai ter a criançada como foco principal da programação. Os pequenos que passarem pela Praça Dante Alighieri e pelos espaços da Casa da Cultura integrados à Feira vão poder, por exemplo, aprender a criar personagens e livros de pano, pegar autógrafos do escritor Kalunga e assistir, gratuitamente, ao espetáculo Splish, Splash.

– Será uma programação especial – garante a diretora do Departamento do Livro e da Leitura, Maria Cristina Tiburi Pisoni.

Ela conta que, até ontem, cerca de 12 mil crianças já haviam passado pela Feira, 4 mil delas apenas no Passaporte da Leitura, que leva alunos das escolas participantes para um bate-papo com escritores. Neste ano, acrescenta, os estudantes aproveitaram para visitar as exposições de Adelia Prado, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, e do ilustrador Roger Mello, no Museu Municipal.

Intensificadas devido à data, as contações de histórias ocorrem diariamente durante o período da Feira, em diversos horários. O público, geralmente formado pelas crianças menores, acompanha atento a imersão no universo das histórias, sempre com muita interação. Hoje, além das contações programadas para as 10h e das 14h às 16h, no Palco Infantil, haverá ainda o Tapete Mágico, com o grupo Vivandeiros da Alegria, no Palco Central, às 16h, e animação cultural durante todo o dia com Roger Castro.

Pais e filhos que visitarem a Feira do Livro até domingo também não podem deixar de conhecer o Caminhão do Sesi, estacionado na Rua Sinimbu, junto à Praça. Ele conta com uma biblioteca móvel de 3 mil livros, principalmente infantis, mas também infanto-juvenis e adultos – na tarde de terça-feira, uma turminha entusiasmada da Escola de Educação Infantil Frei Ambrósio se deleitava no contato com os livros da biblioteca móvel. Vale ainda a visita ao espaço do Clube Quindim, situado ao lado do Palco Central, também com várias opções de leitura para a faixa etária do zero aos 12 anos.

E, claro, não dá para deixar de visitar as bancas da ala infantil e infanto-juvenil, que neste ano foram instaladas na parte coberta da Rua Dr. Montaury, e que abrem das 10h às 20h nesta quinta-feira.

A 33ª Feira do Livro segue até domingo e já atraiu mais de 126 mil pessoas desde sua abertura, em 29 de setembro. Até terça, já haviam sido comercializados 35.482 livros.

AGENDE-SE

Confira a programação desta quinta:

10h: contação de histórias com Maraísa Mendes da Costa, no Palco Infantil.

10h: oficina de criação de personagens “Uma Gigante, um Gato Falante, uma Gorila sem Pelos?”, com a patrona da Feira, Natalia Borges Polesso, na Sala do Contapete (2º andar da Biblioteca Municipal).

11h: apresentação do Grupo Musical Os Ordovásticos, no Palco Central.

14h às 16h: contação de histórias com Vera Maria Hoffmann, Carmen Lúcia dos Reis Lima e Carla Lucilene Uhlmann, no Palco Infantil.

14h: apresentação musical de Samuel Sodré, no Palco Central.

14h: projeto Sucata Sonora, com Tonico de Ogum, no Lounge da Rua Coberta.

14h: oficina "Do feito à mão - Parei Aqui - Confecção de Marcadores de Livros", com Juliana Santos (para crianças de quatro a 12 anos), na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

14h: palestra "A Descoberta do Pequeno Patachu - Como o personagem que teria inspirado o Pequeno Príncipe chegou ao Brasil", com Paula Taitelbaum, no Palco Central.

15h: espetáculo Splish, Splash, com o Grupo Quiquiprocó, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

15h: oficina "Brinquedo Sem Pilha - Confecção de Livros de Pano", com Lúcia Sgorla/Na Ponta do Lápis, na Sala do Contapete (2º andar da Biblioteca Municipal).

15h: premiação do Concurso Pequeno Patachu (Racon/ Editora Piu), no Palco Central.

15h: sessão de autógrafos da obra A Linda História de João e Maria Isabel, de Kalunga, no Palco Infantil.

15h: sessão de autógrafos da obra Yohan e seu Cavalinho, de Juçara Tonet Dini, no Espaço de Autógrafos 2.

16h: sessão de autógrafos da obra Como Produzir um Livro e Projeto Literário, de Roque JR, no Espaço de Autógrafos 1.

16h: Tapete Mágico – A Leitura é o melhor remédio, com o Grupo Vivandeiros da Alegria, no Palco Central.

17h: sessão de autógrafos da obra Vidário: Celebração da Vida, de Frei Pe. Sylvio Giocondo Dall' Agnol, no Espaço de Autógrafos 1.

17h: palestra e sessão de autógrafos da obra Princípios e Valores Humanos, de Marcos Carvalho, no 2º andar da Biblioteca Municipal.

17h: Chiquinho Poeta DiVillas e MCs Pablo, Rauan e GP, no Palco Central.

17h: Mesa "Politicamente correto: herói ou vilão na Literatura Infantil?", com as escritoras Paula Taitelbaum, Alessandra Rech e Elaine Pasquali Cavion e mediação de Heloísa Coin Bacichette, na Galeria de Art Gerd Bornheim.

18h: Música na Feira: André Viegas, no Palco Central.

18h: Mesa "O Mercado Editorial da Poesia", com Marco de Menezes, Paulo Tedesco, Cristiano Bart Gomes e Germano Weirich, e mediação de Dinarte Albuquerque Filho, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

18h30min: Venha Ler com a escritora Elaine Pasquali Cavion, no Café da Feira.