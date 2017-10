Mostra fotográfica celebra aniversário de espaços emblemáticos de Caxias

Festejo para a cultura 03/10/2017 | 09h08 Atualizada em

Três dos espaços culturais emblemáticos de Caxias do Sul estão de aniversário: a Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima está completando 35 anos, a Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer e o Museu Municipal estão celebrando a chegada dos 70 anos. Carregados de significados, os espaços são inspiração para a mostra fotográfica A Alma da Casa, que abre hoje, às 19h30min, no Teatro Pedro Parenti, juntamente com uma solenidade alusiva às datas festivas.

— A exposição irá ao palco do teatro, mostrando que são as estrelas da festa. Depois, os módulos ficarão no saguão — explica a diretora da Casa da Cultura, Elaine Pasquali Cavion.

São 21 imagens, produzidas por integrantes do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul. Durante a concepção da ideia, a organização percebeu que haviam poucos registros fotográficos dos locais e, desta forma, sempre os mesmos eram divulgados. Sugeriu-se, então, que fotógrafos retratassem aquilo que considerassem mais relevante nos prédios. E os olhares apresentado transcenderam as construções em si, já que se voltaram ao que os prédios representam.

— Eles são a essência da cultura, simbolicamente são importantíssimos, são a alma da cidade – explica Elaine.

Segundo ela, as imagens mais recorrentes fazem referência aos aspectos lúdico, religioso, arquitetônico, bem como a variação das cores.

— São imagens que nos surpreendem, por mais que a gente conheça os prédios, porque não costuma reparar nos detalhes — comenta.

Programe-se

O quê: exposição A Alma da Casa.

Quando: abertura hoje, às 19h30min. Visitação até 15 de outubro

Onde: Teatro Pedro Parenti (Dr. Montaury, 1.333 – Centro).

Quanto: entrada franca.

O evento, em parceria da Cia. Teatro Gare Teatral e do Clube do Fotógrafo, integra a Feira do Livro.