Mostra coletiva reúne obras de 44 artistas em Caxias do Sul

Artes plásticas 24/10/2017 | 07h50 Atualizada em

Dos desenhos a lápis de Mádia Bertolucci às aquarelas de Antonio Giacomin, de um Santo Expedito de metal de Rogério Baierle a uma tela de Ronaldo Autuori sobre Dom Quixote — passando ainda por dezenas de outras obras de artistas diversos — cores, formas, técnicas, materiais e estilos se fundem na mostra Expressão Global 44. Em exposição na Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul, ela reúne 81 obras de 44 artistas, entre esculturas, desenhos e, principalmente, pinturas.

— Tem desde a arte mais clássica até a mais contemporânea — define a marchand Maria Inês Salvador.

Proprietária do espaço juntamente com Dejair Salvador, ela explica que a mostra comemora os 44 anos da galeria, a mais antiga da cidade. Aberta no último final de semana e com visitação até 30 de novembro, a exposição traz trabalhos inéditos, feitos especialmente para a mostra coletiva.

— Não definimos um tema, preferimos deixar livre para os artistas, pois cada um tem seu estilo, sua essência — acrescenta Maria Inês.

Todos os convidados já participaram de exposições anteriores da Arte Quadros, de forma individual ou coletiva. Assim, diz a marchand, fazem parte da história da galeria, que nas últimas duas décadas (desde que se mudou para o atual endereço) tem promovido de duas a três mostras anuais, somando mais de meia centena.

Quem visitar a galeria poderá conferir, ainda, a vitrine-conceito montada pela arquiteta Lisana Maggioni. Uma espécie de exposição à parte da exposição principal, a vitrine reúne cerca de 50 aquarelas de Giacomin, todas sobre a temática de viagens, e segue até 5 de novembro. No próximo sábado, aliás, o artista estará no local às 10h para um bate-papo com crianças, denominado Tempo de Brincar, no qual ele fará pinturas ao vivo.

Agende-se

- O que: exposição Expressão Global 44, com obras de 44 artistas.

- Quando: até 30 de novembro, com visitação de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 15h.

- Onde: na Galeria Arte Quadros (Rua Feijó Jr., 975, bairro São Pelegrino), em Caxias.

- Quanto: entrada franca.

OS ARTISTAS

Aecio Sarti (Paraty), Agnaldo Pessoa (Salvador), Ale Zanonato (Sarandi), Ana Caroline (Carlos Barbosa), Antônio Giacomin (Caxias do Sul), Antonio Nicolielo (São Paulo), Ariadne Decker (Novo Hamburgo), Arminda Lopes (Porto Alegre), Beatriz Balen Susin (Porto Alegre), Britto Velho (Porto Alegre), Bez Batti (Bento Gonçalves), Cris Bellini (Caxias do Sul), Cassia Acosta (Balneário Camboriú), Dejair Salvador (Caxias do Sul), Diego Boschetti (Caxias do Sul), Dirce Pippi (Porto Alegre), Elisa Zattera (Caxias do Sul), Eliane Pasquetti (Bento Gonçalves), Erico Santos (Porto Alegre), Eduardo Vieira da Cunha (Porto Alegre), Flávia Tronca (Florianópolis), Jane De Bhoni (Caxias do Sul), João Carlos Bento (Porto Alegre), Luiz Claudio Morgilli (São Paulo), Lindonês Silveira (Caxias do Sul), Márcia Marostega (Santa Cruz do Sul), Marcelo Hübner (Porto Alegre), Milton Scheafer (Picada Café), Miriam Postal (Passo Fundo), Mirian Garcia (Porto Alegre), Marinês Busetti (Farroupilha), Marilene Zanchet (Curitiba), Mádia Bertolucci (Caxias do Sul), Oséias Leivas (Curitiba), Paulo de Carvalho (Rio de Janeiro), Rosali Plentz (Porto Alegre), Ronaldo Autuori (Brasília), Rogério Baierle (Caxias do Sul), Selestino de Oliveira (Nova Petrópolis), Tina Felice (Porto Alegre), Velcy Soutier (Porto Alegre), Victor Hugo Porto (Caxias do Sul), Vitor Senger (Caxias do Sul) e Vasco Machado (Caxias do Sul).