Mostra coletiva celebra uma década de atuação da Sala de Fotografia

A diversidade do olhar é o tema da exposição fotográfica coletiva Sala de Fotografia 10 anos, que abre nesta terça às 19h na Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás em comemoração à primeira década de atividades da escola de fotografia de Caxias do Sul, coordenada pela professora Liliane Giordano. A mostra tem trabalhos de 70 aprendizes que compõem um grupo heterogêneo formado por pessoas de idades, crenças, etnias, profissões e cidades diferentes.

– Quando se aprende a ver o mundo com olhos sensíveis e criativos, tudo adquire um novo significado – afirma, Liliane, que assina a curadoria da exposição.

Foto: Adriana Balbinotti / Divulgação

Para participar, os alunos e ex-alunos da Sala de Fotografia enviaram fotos de qualquer tema, nos quais foram evidenciados os aspectos criativos. Esta é a quarta exposição coletiva que a Sala de Fotografia promove a partir da produção de seus alunos.