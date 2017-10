Mini pancakes sem glutén com geleia de morango

Experimente 07/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Ingredientes

Geleia de morango:

2 xícaras (chá) de morangos picados

2 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 colher (chá) de suco de limão

Pancake:

1 pote de Iogurte Natural

1 xícara (chá) de farinha de arroz

meia xícara (chá) de fécula de batata

2 ovos

1 colher (sopa) de açúcar demerara

2 e meia colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 pitada de sal

10 morangos picados

Modo de preparo

Geleia de morango:

1. Em uma panela, misture bem todos os ingredientes com meia xícara (chá) de água e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, ou até formar uma geleia. Reserve.

Pancake:

1. Em um liquidificador, bata bem todos os ingredientes. Em uma frigideira, levemente untada com manteiga, coloque meia concha de massa no centro.

2. Deixe dourar e vire do outro lado. Reserve e repita o processo com o restante da massa. Com auxílio de um aro pequeno (3 cm de diâmetro), corte disquinhos menores da massa.

3. Separe 4 disquinhos, passe um pouco da geleia reservada em 3 deles e empilhe.

4. Finalize com um morango, espetando um palito no centro. Repita até terminar os disquinhos de massa.

5. Sirva.