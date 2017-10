Memória: Tributo ao Frei Silvino Miorando

Comunidade 04/10/2017 | 10h00 Atualizada em

No último 23 de setembro, 95 jovens dos anos 1960 e 1970, hoje pais e avôs na faixa etária dos 60 anos, reuniram-se em um dia de encontro nostálgico e festivo para reverenciar ao Capuchinho Frei Silvino Miorando, fundador e patrono da Associação Juvenil Esperança do Bairro Rio Branco.

Figura importante para a comunidade religiosa da época e atual, Frei Silvino faleceu há 25 anos, em 1992, aos 71 anos de idade. Em vida, atuou fortemente na religião e teve participação fundamental na formação da juventude de sua época, através da organização e auxílio na sede social do clube e do movimento de Coroinhas que participavam das missas na Igreja da Imaculada Conceição.

Foto: Acervo de Paulo Caselani / Arquivo pessoal

Na época, as crianças e jovens do bairro e arredores se encontravam no clube da AJE, um ambiente social sadio e educativo onde podiam ser praticados esportes variados como ping-pong, xadrez, futebol de salão, damas, boliche, biblioteca, reuniões dançantes e excursões regionais, estaduais e internacionais.

Na foto, o Grupo de Coroinhas na década de 1970, tendo ao centro Airton Tonietto, primeiro presidente da AJE e João Carlos Sirtolli, primeiro vice presidente da associação.

Legado de ajuda à comunidade

Foto: Acervo de Paulo Caselani / Arquivo pessoal

Além de reverenciar o patrono Silvino Miorando, a comunidade dos Capuchinhos foi além e praticou a solidariedade, gesto herdado fortemente pela atuação do Frei. Todos os associados do clube AJE contribuíram com cestas básicas e doações de alimentos que serão destinadas à comunidade carente. O resultado foi a arrecadação de 1.610 kg de alimentos, repassados para a Pastoral do Pão da Paróquia Imaculada Conceição dos Padres Capuchinhos.

Sérgio Bálico, um dos organizadores do encontro, agradece a todos que participaram e colaboraram com o encontro dos Amigos da AJE/Coroinhas.