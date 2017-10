Memória: Momentos efervescentes de Zico Zugno

Aventuras 03/10/2017 | 08h52 Atualizada em

O livro Pescador de Aventuras foi inspirado pela intensidade de momentos reais e inesquecíveis do professor Zico Zugno, 61 anos.

As impressionantes narrativas surgem na efervescência de sua juventude, onde a disposição em conhecer lugares e viajar com amigos resultou numa obra literária diferenciada e de agradável leitura, bem como o propósito de resgatar referências de veraneios na praia de Torres, passeios de moto nos cânions de Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará do Sul, e no Pantanal Mato-Grossense, sempre acompanhado por uma turma de amigos caxienses.

Devoto da natureza, talvez por influência de seu pai, José Zugno, que desenvolveu vários projetos na área ambiental, o escritor publicou no livro algumas das inúmeras imagens registradas nas suas incursões pelo mundo. Mergulhos em Fernando de Noronha e viagens à Europa, já na fase adulta, exprimem um estilo de vida associado à interação permanente com lugares fascinantes do planeta.

O livro de Zico possui uma delimitação técnica. Mas, ao ler suas aventuras, faz lembrar de tempos e pessoas maravilhosas que viveram em Caxias do Sul. Zico era amigo de Dirceu Corsetti no Colégio do Carmo e nas pescarias em Torres. Dirceu, que representou a cidade nas competições de paraquedismo pelo país, morreu num acidente de avião, em fevereiro de 1981. Nas buscas do avião, perdido nas proximidades do Itaimbezinho, Zico e dois amigos localizaram as vítimas.

Nas relações de amizade de Zico também aparece o saudoso Álvaro Franzoi. Reconhecido pela genialidade em construir ultraleves, Franzoi, juntamente com Marciano Tonet, foi quem construiu a primeira rampa no Ninho das Águias, para voar com asa delta nos anos 1980.

Álvaro Franzoi nas trilhas de moto

Neco e Zico Zugno e Dirceu Corsetti exibem um Burriquete capturado em Torres

Álvaro Franzoi é lembrado pela sua paixão por voos de asa delta e ultra leve, bem como sendo construtor destes equipamentos.

O livro de Zico Zugno revela que Franzoi também dividiu seu tempo com passeios de moto pelas estradas dos Campos de Cima da Serra.

Na imagem abaixo percebe-se Mário Marcon, Álvaro Franzoi, Syssi Puccinelli e Zico no cenário da Serra do Faxinal, em abril de 1983. A riqueza das amizades da turma de Zico demonstra um tempo saudoso em que os valores familiares norteavam viagens recreativas de final de semana e feriados.

Dirceu Corsetti na praia de Torres

O grupo de amigos de Zico Zugno viviam nos Cânions de Cambará do Sul

Formado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, pela UFRGS, Zico Zugno evidenciou-se profissionalmente na Engemaq e como professor na Universidade do Paraná e na Mecatrônica local.

Da sua adolescência, destaca-se o veraneio em Torres. Na imagem acima, de fevereiro de 1979, percebe-se Neco Zugno, Zico e Dirceu Corsetti. Zico recorda que os peixes eram entregues para serem preparados na cozinha do Hotel Sartori. Este hotel foi fundado pelo caxiense Guerino Sartori. Dirceu era neto de Guerino e possuía casa na Praia da Cal. Zico ficou amigo de Dirceu no período em que estudava no Colégio do Carmo.

