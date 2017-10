Memória: Francisco Michielin na pulsação literária

Personalidade 05/10/2017 | 10h55 Atualizada em

O médico Francisco Michielin nasceu escritor. O dom da escrita foi reconhecido na adolescência. No prefácio do livro Uma Rua Dentro de Casa (1990), o professor e historiador Mário Gardelin explica com precisão o talento precoce de Michielin. Chefe da redação, Gardelin viu surgir um grande repórter no Jornal Pioneiro, com apenas 15 anos de idade. O menino manejava com excelência o Português, algo difícil na época, e muito mais agora, afirmou Gardelin. Além disso, era pontual na entrega das reportagens e coerente em reproduzir os fatos. Na explanação de Gardelin, único desconforto com Michielin se refere à mudança para Porto Alegre, abandonando a profissão de jornalista para estudar Medicina.

A partir daí, Francisco Michielin consagrou-se como cardiologista e professor na UCS. Mas a tentação pela escrita perseguia. Há 27 anos, o médico retornou ao mundo literário com entusiasmo. Primeiramente vieram as obras inspiradas no cotidiano familiar de sua querida Caxias do Sul e tempos de estudante em Porto Alegre. O esforço foi saudado pelos contemporâneos do jornalismo, que viram o bom filho retornar a casa. O escritor Jimmy Rodrigues foi objetivo: Michielin é um médico competente, um cronista brilhante, cidadão íntegro e amigo dedicado!

Logicamente, a medicina seria privilegiada com seus escritos. Com toda autoridade de quem estuda e leciona em universidade, Michielin engajou-se na fundação da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Nesta área, publicou a obra Um Brinde à Saúde, em julho de 2007. Em 2013, após um complexo trabalho de organização, lançou Doenças do Coração, de 1.550 páginas, em 121 capítulos.

Consideração pelo futebol

Michielin é uma sumidade na história do Esporte Clube Juventude Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

A dedicação do juventudista Michielin supera os limites do Estádio Jaconi. Especialista atento na história do futebol, Michielin escreveu sobre a derrota da Seleção Brasileira, em 1950, na final contra o Uruguai. Anteriormente, reviveu a eloquente conquista da Copa de 1958, na Suécia, numa obra elogiada pela imprensa nacional.

O memorável time da Renner, de Porto Alegre, também foi contemplado com o sentimento futebolístico do escritor caxiense, em livro lançado em 2009.

Além dos 12 livros publicados, o escritor participou de oito coletâneas e contabiliza 1.150 crônicas e 546 artigos. Neste momento, está envolvido na elaboração de mais dois livros.

Referência histórica do Juventude

Michielin traduz a primeira conquista mundial da Seleção Brasileira na Suécia Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Para um médico cardiologista, apaixonado pelo Esporte Clube Juventude, seria quase impossível não dedicar atenção ao clube do coração. A primeira obra, Assim na Terra Como no Céu, resgatou o contexto histórico do Juventude. Para quem admira a história de Caxias do Sul, o livro eterniza emblemáticas informações do clube fundado em 1913.

O segundo livro, Juventude, Paixão e Glória (2016), reforça a intimidade e a autoridade de Michielin com o seu clube. No estádio Alfredo Jaconi, a torcida testemunhou trabalhos de técnicos consagrados do futebol brasileiro, como Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, Leão, Cuca, Levir Culpi, Tite, Valmir Louruz, entre outros. Neste cenário, o jornalista e escritor Michielin zela pela clareza dos fatos em registros precisos.

