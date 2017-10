John Mayer entre nós: Guitarrista norte-americano se apresenta nesta terça em Porto Alegre

Música 24/10/2017 | 09h19 Atualizada em

Duas semanas, cinco cidades, cinco shows, R$ 1.100 em ingressos (a preços promocionais) e uma promessa cumprida. No caso, a de não perder um único show da passagem do guitarrista John Mayer pelo Brasil. A fisioterapeuta caxiense Paula Bender, 33 anos, explica que a peregrinação por São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre - onde rola o show de hoje à noite, no Anfiteatro Beira-Rio _ e Rio de Janeiro é fruto de uma frustração quando da passagem do norte-americano pela América Latina em 2013.

- Em 2013, optei por assisti-lo em Buenos Aires. Fui em um dos dois shows que ele fez lá e foi tão incrível me arrependi muito de não ter ido ao outro, no dia seguinte. Dias depois ele tocaria no Brasil, mas já não havia ingressos. Ali prometi para mim mesmo que, na próxima turnê que ele fizesse pelo Brasil, eu iria a todas as datas. Mas ele não precisava ter anunciado cinco shows! - brinca Paula, que é fã de Mayer desde o início da carreira do músico, no início dos anos 2000.

A fisioterapeuta conta que, por ser autônoma, conseguiu conciliar com os clientes as suas férias nas mesmas datas da turnê brasileira do ex-namorado de Katy Perry e Jennifer Aniston (entre outras!). Sobre os shows, que tem assistido na pista premium ou na pista comum, destaca que o mais impressionante é a forma como o repertório muda de uma noite para outra.

- Muita gente me perguntou por que eu pagaria pra assistir cinco vezes o mesmo show, mas fato é que um é bem diferente do outro. Fora três ou quatro músicas que ele tocou em todas as noites, de resto ele muda praticamente tudo. Cada show acaba sendo uma experiência única - destaca.

Mas, afinal, o que faz de Paula uma fã tão fervorosa?

- Não sou daquelas fãs que querem casar com ele, que querem ir no hotel e tirar foto. Tenho uma admiração pelo profissional que ele é, pelas músicas que ele compõe, pela forma como toca cada solo de guitarra. Costumo dizer que é como se ele tivesse lido meus diários e transformado em música - conta.

Para o show no Beira-Rio, a expectativa é de que Mayer apresente músicas do álbum mais recente The Search of Everything _ que também dá nome à turnê _, como Helpless e In The Blood, além de hits mais antigos, como Waiting On The World to Change e Gravity.

De acordo com a Rupestre Turismo, cinco ônibus irão sair de Caxias do Sul com destino ao show

Agende-se

O quê: John Mayer em Porto Alegre.

Quando: hoje, às 21h. Abertura dos portões: 16h.

Onde: Anfiteatro Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891)

Ingressos a R$ 420 (cadeira inferior) e R$ 520 (tribuna). Os demais setores estão esgotados. Desconto de 50% para estudantes e idosos. Vendas online (com taxa de conveniência) no site livepass.com.br até duas horas antes do show - pagamento nos cartões de crédito Visa, Mastercard, Elo, Amex e Diners.