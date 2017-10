Janaina Formolo faz show de lançamento do CD "A Passagem do Tempo" neste sábado

Música 27/10/2017 | 10h56 Atualizada em

Em parceria com o compositor e instrumentista Vinicius Todeschini, a cantora Janaina Formolo lança amanhã, às 20h, no Teatro Murialdo, seu disco autoral A Passagem do Tempo. O trabalho tem a produção de Joel Vianna, letra e música de Vinicius Todeschini, e conta com a participação dos músicos Eder Bergozza (piano), Renato Mujeiko (baixo), Vaney Bertotto (bateria), Patricia Vianna e Joel Vianna (vocais), Fábio Chagas (cello), Rodrigo Maciel (violino), Gilberto Salvagni (saxofones) e Beto Scopel (trompete).

O disco, produzido por meio do Financiarte, conta com 12 faixas que apresentam em si, registros da música popular brasileira com influência da música cisplatina, principalmente do tango e da milonga. Todas as canções foram escolhidas a dedo pela cantora e assinadas por Vinicius.

— Conheci o Vinicius em 2003, quando ele lançou seu disco, passado uns anos, ele me chamou para cantar algumas músicas de um outro CD, e agora, para interpretar A Passagem do Tempo. Começamos a fazer a seleção de material, então encaminhamos para o financiarte. Como fomos contemplados, começamos a gravar — explica Janaína.

No disco, que dá nome também a uma das faixas, as músicas apresentam letras profundas e poético que focam na questão da existência humana:

— Me identifiquei muito com este trabalho, porque as letras falam da vida de uma maneira que acaba comtemplando não só os momentos da passagem do tempo mas da passagem da vida da gente.

Com direção cênica do maestro Renato Filippini, que é responsável pelo cenário e pela iluminação, os espectadores poderão conferir um show muito rico sonoramente e cenograficamente. A artista acredita que o lançamento do disco é apenas o começo de uma grande parceria com Vinicius:

— Está sendo muito bom conviver com ele, a gente tem uma identificação musical muito grande pelo senso estético e pelos valores, que é uma prioridade para ambos. Esse trabalho, além de musical, é bem artístico. O Vinicius acumula muitas músicas, o que já faz a gente visualizar um próximo trabalho juntos.

Participação

A faixa "Parreirais" foi criada por Vinicius Todeschini em parceria com compositor Raul Boeira.

AGENDE-SE

O que: show de lançamento do CD "A Passagem do Tempo", Janaina Formolo canta Vinicius Todeschini.

Quando: sábado, às 20h.

Onde: no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1.740).

Quanto: ingresso + CD custa R$ 40 na Livraria Maneco, Estilo Mulher, Divina Comunicação, Oficina de Flores, Hot Music, no site sympla.com.br (há taxas) e na bilheteria do Teatro, na hora. Estudantes e idosos pagam R$ 20.