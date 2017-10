Gramado sedia 9º Festival de Cultura e Gastronomia neste final de semana

Programação 06/10/2017 | 16h05 Atualizada em

O evento conta com a participação especial do chef argentino Diego Andino

O evento conta com a participação especial do chef argentino Diego Andino Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Até o dia 15, Gramado realiza o 9° Festival de Cultura e Gastronomia. O circuito, concentrado na Rua Coberta, na Praça Major Nicoletti e na Rua Pedro Benetti, das 11h30min às 22h, é composto por 18 restaurantes, com pratos salgados a um valor único de R$ 25 e sobremesas a R$ 15.

Diariamente, chefs, sommeliers, enólogos e demais experts em temas ligados à gastronomia apresentarão técnicas e degustarão vinhos, cervejas, whiskies, drinks e azeites, com profissionais e entusiastas, na cozinha experimental montada na Rua Coberta. Na programação, há ainda oficinas com enólogos mendocinos e um Tour Gastronômico - que segue até o final de outubro com pratos oferecidos nos estabelecimentos participantes a um valor único de R$ 43. O evento conta, ainda, com a participação especial do chef argentino Diego Andino.

Confira a programação:

Diversas apresentações e shows com músicos brasileiros e argentinos

De 5 a 15 de outubro

Das 14h às 21h20

Praça Major Nicoletti e Rua Coberta

Entrada gratuita

08/10

17h: Lançamento Livro 10 anos da Gastronomia - Praça Major Nicoletti

14/10

9h: Final Concurso Melhor Chef – Rua Coberta

16h - Corrida de Garçons

15/10

18h: Show de encerramento com Ivan Lins – Rua Coberta