Gosta de peixe? Então se inspire com essa moqueca

Delícia 15/10/2017 | 11h55

Se você gosta de peixe, essa moqueca pode ser uma boa pedida. A receita é da dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix.

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 50min

Ingredientes

4 postas de peixe (garoupa ou cação)

Suco de 1 limão

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

Coentro fresco a gosto

200ml de leite de coco

2 colher (sopa) de azeite de dendê

Você vai precisar de:

1 refratário

1 panela grande

Modo de preparo

1. Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar em um refratário na geladeira por cerca de uma hora para pegar sabor.

2. Em uma panela grande, disponha o peixe, a cebola, os pimentões e os tomates, tudo em camadas.

3. Adicione o coentro fresco picado e regue com o leite de coco.

4. Leve ao fogo baixo por 20 minutos, mexendo suavemente de vez em quando.

5. Junte o azeite de dendê e corrija o tempero com sal e pimenta.

6. Antes de servir, finalize com mais coentro fresco.