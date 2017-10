Frei Jaime: Um jeito natural de viver

Opinião 11/10/2017 | 08h37 Atualizada em

Ao receber o dom da vida, todos são capacitados para o amor. Amar não é um detalhe, mas é o motivo do viver. Se cada um ocupa um espaço neste universo, a finalidade é bem específica: saber amar. O próprio amor se desdobra em incontáveis atitudes e gestos. Só permanece plenamente humano quem não se omite de frequentar a escola do amor. Alguns são mais assíduos, não admitem faltas. Outros, no entanto, esquecem de marcar presença. Quem ama está preparado para ser amado.

O amor é o contrário do fim. (Matilde Campilho)

As trocas são essenciais, dinamizam a existência, alargam os horizontes, sustentam os passos. Ninguém recebeu a vida, sem ter recebido uma quantidade infinita de amor. O desenvolvimento, a adequação e a criatividade dependem muito do tempo dedicado ao amor.

Quem não sabe amar, caminha para o fim. Como é triste a vida de quem odeia, de quem não aposta no amor, de quem não se entende como portador de amor. Amar é caminhar para o infinito, alargando as fronteiras, vibrando com o inexplicável, acolhendo mistérios, contemplando maravilhas.

O fato de viver a partir do amor, tem ganhos extraordinários, principalmente porque é possível deixar no esquecimento a questão do término. O mundo desconhece o amor, por isso não apresenta uma proposta consistente de renovação. Amar não deveria ser uma escolha, mas um jeito natural de viver, sempre atento à eternidade.

É próprio do amor descartar o fim. Amar é antecipar o que viria depois.