Frei Jaime: Ser na vida do outro

Opinião 18/10/2017 | 08h51 Atualizada em

A vida adquire significado na medida em que acontece a experiência da convivência. A humanidade tem uma missão: saber conviver harmoniosamente, apesar das diferenças.

Corações sensíveis percebem facilmente quando o outro está necessitado de alguma coisa. Poder satisfazer uma necessidade, estender a mão numa enfermidade, alcançar um pedaço de pão ao faminto: quantos gestos a bondade é capaz de multiplicar!

Em alguns momentos, as prateleiras estão vazias: não há nada para doar. Nessas ocasiões, a criatividade acaba descobrindo alternativas eficazes. A presença sempre é bem-vinda. Poder contar com o calor humano de uma amizade, saber que existe um ombro que consola, ouvidos atentos que aceitam desabafos, olhares que não condenam: não tem preço que paga tanto humanismo.

Tem se tornado mais fácil limitar-se à doação de coisas materiais. Doar-se é mais exigente. Dispor do próprio tempo, estar lado a lado, mesmo não conseguindo fazer muita coisa, é um verdadeiro ato de amor. Nenhum humano é incapaz de fazer algo de bom. Os dons são tatos e as ocasiões são muitas. Com um pouco de boa vontade e uma pitada de disponibilidade, o alívio acontece. Ser presença que, mesmo silenciosa, cura feridas e ameniza as dores da alma é simplesmente extraordinário. Há uma lacuna bem visível, quando o assunto contempla a falta de afeto.

Ser presença é o que existe de mais requintado, elegante e sempre atual. As coisas podem até ajudar, mas nada substitui a solidariedade de quem não tem muito para doar, mas permanece vigilante, lado a lado, na alegria de simplesmente ser companhia.