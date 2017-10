Frei Jaime: Refazer-se continuamente 

Opinião 26/10/2017 | 08h23 Atualizada em

Bom Dia! O amanhecer é bonito, convite à retomada dos afazeres e da convivência... a claridade tem uma linguagem e uma convocação: 'chegou a hora de recomeçar!' Então, vamos lá!

"E o jeito é se encher de fé, remar contra a maré. Não sucumbir diante do cansaço, não desistir diante da luta."

A capacidade de refazer-se torna o ser humano vitorioso. Ninguém está à margem desse dinamismo, força extraordinária que abre, diariamente, um leque de possibilidades. Todos são contemplados com uma dádiva de dons que permitem inúmeras escolhas. Por mais complexo que seja o mundo, sempre haverá um caminho a ser seguido, um barco para navegar, um balanço para embalar os melhores sonhos. Por isso, o jeito é encher-se de fé e não deixar de remar contra a maré.

A grande maioria já entendeu o valor é a função da fé. Impossível ser totalmente humano sem um pouco de transcendência. Quantos sucumbem diante do cansaço justamente por não abrirem espaço para a luminosidade que a espiritualidade faz acontecer em quem tem fé. Para desistir não há necessidade de grandes acontecimentos.

Tem gente que desiste por nada, sem um verdadeiro motivo. Por mais complicada que possa ser a situação, mesmo é possível avançar e abraçar o ideal da vitória. Se o cansaço, porém, for insistente faz bem uma parada, um intervalo para refazer as forças e, em seguida, continuar a busca. A vida sempre será dinâmica para quem tem clareza quanto às metas a serem alcançadas. É tão importante saber onde chegar, para fazer valer cada passo dado, cada sede saciada, cada alegria celebrada. A fé poderá ser a força capaz de reunir as melhores energias e ampliar os horizontes para que a conquista tenha sabor de vitória.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!