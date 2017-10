Frei Jaime: Palavras com conteúdo 

Opinião 19/10/2017 | 08h32 Atualizada em

Bom Dia! Recordando alguns momentos... Pensando nos que estão pertos e naqueles que estão um pouco mais longe... A cada dia, de fato, basta a sua preocupação! Verdade!

"A ponte mais difícil de cruzar é aquela que separa as palavras das atitudes."

Ao longo dos caminhos é possível encontrar algumas pontes. Tem pontes em determinadas curvas, tem pontes nas retas, tem pontes nas longas estradas, mundo a fora. Mas tem também pessoas que são pontes: unem as margens, evitam desencontros, favorecem passagem. Porém, tem uma ponte de difícil travessia: a ponte que separa as palavras das atitudes. Multiplicar palavras não é difícil. Encostar as palavras nas atitudes é menos visível, pois o grau de exigência é grande.

O mundo é portador de uma sonoridade que, facilmente, multiplica palavras mas esquece de apresentar as atitudes. Se as obras fossem mais visíveis, não haveria necessidade de muitas palavras. Como faltam boas ações, existem muitas explicações. Palavras fazem bem, mas elas devem sair do papel para encontrarem-se com as suas parceiras, as atitudes. O eco da palavra se transforma em melodia, quando não existe distância entre o dizer e o fazer!

Que difícil atravessar a ponte que separa as palavras das atitudes. Por maior que seja a disposição é árdua a trajetória, quando há uma longa distância entre os sons que brotam das palavras pronunciadas e as ações que ficaram no vazio, por falta de coerência de vida. Um aprendizado não deveria ficar no esquecimento: pronunciar palavras que tenham o respectivo conteúdo. Palavras vazias não edificam e nem alegram. Pelo contrário, algumas palavras machucam justamente por não serem coerentes. Como é bonita a existência que não precisa de muitas palavras, pois o jeito de ser e de fazer, por si só, resumem a própria essência.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!