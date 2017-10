Frei Jaime: O lugar ideal

Opinião 03/10/2017 | 08h39 Atualizada em

A vida é um presente muito especial. Quantos detalhes, quanta versatilidade, quanta energia que, juntas, inspiram o melhor, que é justamente a capacidade de amar.

"Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir." (Papa Francisco).

Nascer nesta ou naquela família, neste ou naquele município, estado ou país torna-se até relativo quando o entendimento alcança outra esfera. Talvez ninguém consiga nascer onde merece, mas justamente onde há um espaço para a evolução pessoal e para a transformação social. Afinal, se tem vida, tem missão.

Falar de missão é recordar que o primeiro beneficiado é sempre a própria pessoa. Sair de si e ir ao encontro do outro, principalmente daquele que mais precisa, é colocar-se na dinâmica do aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, do auto desenvolvimento. Jamais existirá uma verdadeira evolução se houver fechamento, indiferença e individualismo. No dia em que cada um conseguir formular a pergunta 'por que eu nasci aqui?' e conseguir ensaiar algumas respostas, tudo fluirá mais espontaneamente. Tem ricos que gostariam de ter nascido em famílias menos abastadas, tem pobres que queriam ter nascido numa família rica.

O fato é que não existem mudanças em relação ao que já aconteceu. Mas pode existir respostas, quando se trata de acolher e entender algumas verdades que estão nas entrelinhas do cotidiano.

Viver insatisfeito é perder a oportunidade de empreender uma eficaz evolução, capaz de proporcionar o melhor de todos os sentimentos: a paz interior. Não tem como ser diferente: é preciso evoluir a partir do local onde cada um se encontra.