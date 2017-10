Frei Jaime: Nada é em vão

Opinião 23/10/2017 | 08h24 Atualizada em

Bom Dia! A segunda-feira chegou! Seja bem-vinda... ela não é amada por todos, porque coloca todos em movimento! Ela é naturalmente dinâmica, tem implicância com a preguiça! Vamos lá! Sem desconforto, abraçando a segunda-feira!

"Não doem as costas, doem as cargas. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, doem os pensamentos. Não dói a garganta, dói o que não se expressa. Não dói o coração, dói o amor."

A vida é um somatório de alegrias. Ninguém passa por esse mundo sem experimentar a felicidade. Em alguns momentos ela rápida, em outros um pouco mais demorada. Porém, apesar de existir felicidade em boa quantidade para todos, sempre tem algo que cria desconforto. O sofrimento não deixa de marcar presença, de ocupar espaços vagos, de inventar cenários. Tem dores que se refletem no físico, mas são originadas na exterioridade, principalmente naquelas situações onde o dado humano foi subjugado. As costas refletem as dores das pesadas cargas.

O olhar se torna ofuscado pelas dores causadas pelas injustiças. Os próprios pensamentos podem se tornar doloridos e ter reflexos na cabeça. O que não foi dito compromete o funcionamento da garganta. O amor é machucado e o coração sofre. A experiência da dor sempre é proporcional à experiência do amor. Mesmo assim, vale a pena amar profundamente, com todas as forças e com a mais sincera criatividade. As dores do mundo se refletem no físico de todos aqueles que não abrem mão de conservar a sensibilidade, independente das consequências.

Estar atento aos fatos, sofrer a dor de quem padece, lá no outro lado do planeta é manifestar unidade, sentir-se membro de um único corpo. Algumas dores são inevitáveis, mas não são em vão. Não convém procurar pela dor, nem fugir dela. O foco será sempre o amor, o único capaz de reunir os necessários motivos para continuar amando viver.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!