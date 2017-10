Frei Jaime: Fazer acontecer

Opinião 31/10/2017 | 08h33 Atualizada em

O dom da vida é o maravilhoso presente que cada um recebe gratuitamente. Com o passar dos dias, as escolhas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo.

"Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer."

Os sonhos se encarregam de reunir as energias e os melhores motivos para fazer acontecer o que mais se busca. Porém, cada pessoa tem características próprias. Muitas são determinadas, têm clareza, arregaçam as mangas. Outras, no entanto, aguardam os acontecimentos permanecendo inertes na acomodação.

Fazer acontecer é o único jeito de sentir o sabor da vida e desfrutar da alegria de viver. Nada está pronto, facilidades não sustentam vitórias. A cada amanhecer é preciso criar disposições que favoreçam determinadas buscas e encham o coração de serenidade.

É evidente que, para alguns, os esforços precisam ser redobrados. Não são poucos os que padecem para obter, ao menos, o mínimo necessário para alcançar a dignidade. Outros, desperdiçam oportunidades e sofrem consequências.

A vida é uma dádiva, mas precisa ser direcionada e ser abraçada significativamente para não perder de vista a realização. Fazer acontecer não é um trocadilho de palavras, mas o único caminho que proporcionará significativas realizações.

Se ontem algo não deu certo, amanhã as oportunidades estarão novamente à porta. Que a esperança invente e reinvente caminhos que conduzam à felicidade.