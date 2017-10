Frei Jaime: A essência dos sentimentos

Opinião 24/10/2017 | 08h28 Atualizada em

Bom Dia! Abrindo os olhos aos poucos, vencendo a vontade de ficar mais um pouco... Ainda bem que é possível recomeçar todos os dias! Quanto dinamismo nesse evento denominado vida! Viver é ótimo! Vamos que vamos!

"Sentir é extrair das coisas a sua essência." (Fernando Pessoa).

O ser humano é dotado de uma capacidade incrível e única: consegue sentir, possui sentimentos. É tão delicado e grandioso o campo dos sentimentos. Tem alegrias que não conhecem fim, tem fatos que não envelhecem, tem lembranças que permanecem intactas. Se capaz de gerar sentimentos é formidável, mas profundamente difícil permanecer com os melhores sentimentos.

A cada instante, centenas e mais centenas de sentimentos ganham espaço e formato. Alguns surgem do nada, sem motivos, às vezes são irreverentes. Porém, como seriam os dias se não houvesse uma variedade de sentimentos?! No momento do sentir, a essência se evidencia, o que é precioso se intensifica. Acontece, então, a extração do essencial, que passa a ser vital. O fato da vida estar em contínuo e acelerado movimento, a geração de sentimentos tende a um sensível aumento.

Talvez seja por isso que nem todos conseguem lidar bem com aquilo que estão sentindo. Há quem se perde, ao ponto de misturar todo tipo de sentimentos. Muitos colocam a casa em ordem: cada sentimento no seu tempo. Outros ainda necessitam de ajuda para reordenar os próprios sentimentos. Mas sentir sempre será algo muito especial. Sem sentimentos, a vida seria pacata, os dias não ficariam distantes da rotina. Que não falte iniciativa para extrair a essência de cada sentimento, excluir os que nada acrescentam e reavivar aqueles que estão carregados de essência.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!