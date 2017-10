Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela começa neste sábado

Semana de Magia 05/10/2017 | 16h24 Atualizada em

Uma vez por ano, a magia dos bonecos transforma Canela em um lugar encantado. Será assim novamente a partir deste sábado, quando se inicia mais um Festival Internacional de Teatro de Bonecos, que, em sua 29ª edição, propõe uma reflexão sobre como esta forma de expressão artística vem sendo afetada pelas tecnologias digitais e de que modo a interação resultante desse processo interfere ou acrescenta aos aspectos da criatividade. Na abertura oficial do evento, na noite de sábado, a presidente da Fundação Cultural, Glenda Viezzer, será homenageada pelo anos de dedicação ao evento.

Com a participação de 11 grupos locais, seis nacionais e quatro internacionais, vindos de Grécia, Espanha, Romênia e Alemanha, a programação segue até o dia 15, com espetáculos em diferentes lugares, como teatros, lar de idosos, presídios e na Praça João Corrêa. Também estão programados dois bate-papos entre artistas e público, além do tradicional desfile entre a Catedral de Pedra e a Praça João Corrêa pela Rua Felisberto Soares.

– Nos últimos três anos, procuramos sempre ter uma discussão relacionada a bonecos e desta vez a proposta são os diálogos entre entre bonecos e tecnologia. Então, todos os espetáculos têm alguma ligação com esse tema: ou que tenham um super aparato tecnológico ou que são produzidos com simplicidade de recursos – explica a coordenadora do evento, Lisiane Berti.

Da Espanha, Circatronic trará "Boris, o leão robô" Foto: divulgação / divulgação

Como exemplo, Lisiane cita montagens como Gulliver, do grupo romeno Trupa Arcadia, na qual os espectadores usam óculos 3D, e Automákina Universo Deslizante, do Grupo De Pernas Pro Ar, de Canoas, em que uma espécie de "nave" é montada diante do público. Como contraponto, os curitibanos da Cia. Tato Criação Cênica trazem Entre Janelas, contando a história do menino que abandona seu melhor amigo de quatro patas ao ganhar um computador. Como reatar essa amizade? Retornando a Canela após dois anos, o Merlin Puppet Theatre, da Grécia, mostrará Noone’s Land, sobre um solitário espantalho que vive em uma terra de ninguém.

– A reflexão que queremos fazer é: como uma arte milenar sobrevive? O que leva as pessoas saírem de casa para assistir a um teatro de bonecos, diante de tantas outras opções? Como fazer um espetáculo com tantas tecnologias disponíveis? – questiona a coordenadora.

Lisiane também projeta a edição 2018, quando o festival comemora 30 anos. A ideia, segundo ela, é promover uma mostra gaúcha de bonecos e lançar um livro resgatando a história do evento.

Programe-se

:: O quê: 29º Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela.

:: Quando: de 7 a 15 de outubro.

:: Onde: diversos lugares.

:: Ingressos: há sessões gratuitas e outras a R$ 40, com meia entrada para estudantes e idosos.

Sábado, 7 de outubro

:: 15h: Little John Varieté of Marionettes, da Kabaré Púpala Theatre - Alemanha. Na Catedral de Pedra.

:: 16h: Desfile de Bonecos (se chover, mudará para 08/11 às 11h), na Catedral de Pedra.

:: 17h: Bonecos Só Rindo , da Só Rindo Bonecos da Montanha - Gramado/RS, no Multipalco.

:: 20h30min: Abertura Oficial: O Gigante Egoísta, da Cia. Artesanal - Rio de Janeiro/RJ. No Teatro Municipal.

:: 22h: In-Sônia, da Cia Goliardos - Canela/RS, na Casa de Pedra.

Domingo, 8 de outubro

:: 11h: O Gigante Egoísta, da Cia. Artesanal - Rio de Janeiro/RJ. No Teatro Municipal.

:: 12h: Little John Varieté of Marionettes, da Kabaré Púpala Theatre - Alemanha. No Multipalco.

:: 15h: Programa Caramelo e Mingau, da Cia. Insanarte - Gramado/RS. No Presídio de Canela.

:: 16h: O Pequeno Príncipe, da Cia Goliardos - Canela/RS. No Estúdio dos Bonecos.

:: 18h: Bate-papo com tema Diálogos entre Bonecos e Tecnologia, no Aroma Literário Café

:: 20h: In-Sônia, da Cia. Goliardos - Canela/RS. Na Casa de Pedra.