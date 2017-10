Feira do Livro de Garibaldi tem início nesta terça-feira, na Praça Loureiro da Silva

Literatura 17/10/2017 | 08h45 Atualizada em

Ilustrador Alexandre Beck, criador do personagem Armandinho, é uma das atrações da Feira do Livro de Garibaldi Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Com convidados de destaque no cenário literário regional e diversas atividades culturais, Garibaldi dá início nesta terça-feira à sua Feira do Livro, que segue até domingo na Praça Loureiro da Silva. A abertura, às 19h30min, terá a presença do patrono da feira, o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, que irá falar sobre o seu livro mais recente, Raízes do Conservadorismo Brasileiro: A Abolição na Imprensa e no Imaginário Social (Civilização Brasileira, 2017). Também será premiado o criador do slogan do evento, Pedro Baruffi Ferret, 14 anos, que emplacou a frase “Leitura e arte sem censura libertam a cultura”.

Além de bate-papo e sessões de autógrafo com as escritoras Letícia Wierzchowski e Evelyn Heine, a programação também terá o publicitário e ilustrador catarinense Alexandre Beck, “pai” do personagem Armandinho, das tirinhas de jornais. Beck, cuja criação mais célebre tem quase 1 milhão de seguidores no Facebook, fará um bate-papo sobre o seu processo de criação e também uma oficina de ilustração.

Para celebrar o tema da Feira, que é Encontro das Artes, o programa vai além da literatura e contempla apresentações musicais e de dança, pintura ao ar livre, teatro adulto e infantil, oficinas de customização de sacolas ecológicas (ecobag), e exibição dos curta-metragens participantes do 5º CineSerra.

– Nossa intenção é que a comunidade se aproprie da Feira, por isso estamos trazendo essa programação que contempla toda a diversidade cultural possível – comenta o secretário de Turismo e Cultura de Garibaldi, Paulo Salvi.

Além de seis livrarias participantes, a Feira terá como atrações permanentes contação de histórias para crianças, declamações de poemas e city tour a bordo do Tim Tim com preço promocional (R$ 3).

Destaques



Terça-feira

19h: Abertura oficial com a presença do patrono Juremir Machado da Silva e premiação para o criador do slogan da feira, “Leitura e arte sem censura libertam a cultura”, Pedro Baruffi Ferret

Quarta-feira

19h: Apresentação do Coro Simplesmente

Quinta-feira

19h: Exibição de curtas do 5º CineSerra – Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha. Local: Câmara Municipal de Vereadores de Garibaldi

Sexta-feira

8h30min: Bate-papo e sessão de autógrafos com Letícia Wierzchowski – autora da trilogia A Casa das Sete Mulheres

14h: Bate-papo com o escritor e cartunista Alexandre Beck – criador das tirinhas do personagem Armandinho

Sábado

10h: Bate-papo e oficina com Alexandre Beck

13h30min: Tarde cultural com sarau dos professores do Centro Social São José

A partir das 14h: Encontro de escritores garibaldenses

15h: Estreia do musical Comigo não, Camaleão!, com a participação e fala da escritora Evelyn Heine

Domingo

10h: Apresentação de dança do CTG Sentinela da Serra e mateada

10h30min: Apresentação do Grupo de Danças Stella D’Italia

15h: Apresentação do Coral show Canarinhos