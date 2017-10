Feira do Livro de Bento Gonçalves começa nesta quarta com projeção de vender 30 mil exemplares

Evento literário 18/10/2017 | 14h51 Atualizada em

Com 12 bancas, a Feira do Livro de Bento Gonçalves começa nesta quarta-feira (17) e segue até o próximo dia 29, na Via del Vino, no centro da cidade. A expectativa da Secretaria da Cultura é de que cerca de 30 mil exemplares sejam comercializados. A projeção é também de aproximadamente 50 mil visitantes durante a programação.

Nesta quarta, as bancas abrem ao meio-dia. Às 16h, tem oficina de música e, às 18h, ocorre a abertura oficial da feira. Em seguida, às 19h, tem apresentação do Bando Celta. O funcionamento de segunda a sábado será das 9h às 20h. No próximo domingo (22), a programação começa às 13h e segue até 20h. Na data do encerramento, dia 29, a programação será das 10h às 20h. Livrarias de Bento, Caxias do Sul e Veranópolis comercializam obras com até 15% de desconto.

Saiba mais

Feira do Livro de Garibaldi tem início na Praça Loureiro da Silva

Vendas na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul crescem 38,7% em relação ao ano passado

O secretário da Cultura, Evandro Soares, destaca que a programação está mais voltada neste ano para o tema da literatura fantástica. O dia 21 foi batizado como o Sábado Fantástico e o dia 28 como Sábado do Terror.

Na biblioteca pública, haverá troca-troca de livros e também ficarão expostas obras do patrono Christian David e do escritor homenageado Ernani Cousandier.