Faltam 30 dias para o Mississippi Delta Blues Festival. Confira uma playlist especial com atrações da 10ª edição

MDBF 23/10/2017 | 09h39 Atualizada em

Bob Stroger e os catarinenses da The Headcutters marcarão presença no 10º MDBF

A espera está terminando. Nesta segunda-feira (23), estamos a um mês da 10ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, o maior festival de blues da América Latina, que ocorre em Caxias do Sul. Para entrar nesta contagem regressiva, o Pioneiro preparou uma playlist especial com 30 músicas de 15 bandas que irão passar pelo Largo da Estação Férrea ao longo dos três dias de programação.

De artistas locais como Lennon Z and The Sickboys Trio a atrações internacionais como Chris Jagger (irmão do stone Mick!) e Anthony "Big A" Sherrod, a seleção traz um pouquinho de tudo, para os fãs entrarem no clima e para os indecisos garantirem logo seus ingressos. Confira abaixo!