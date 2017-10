Faça pão recheado de atum e queijos

Delícia 18/10/2017 | 11h37 Atualizada em

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 tablete de fermento biológico (15 g)

1 colher (sopa) de açúcar

meia colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de leite

meia xícara (chá) de óleo

Recheio

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 dente de alho picado

meia cebola pequena picada

meia xícara (chá) de ricota amassada

1 xícara (chá) de requeijão cremoso

10 azeitonas verdes picadas

meia xícara (chá) de queijo minas padrão ralado

sal a gosto

orégano fresco a gosto

2 latas de atum em pedaços em óleo escorrido

Modo de preparo

Massa

1. Em uma tigela, adicione a farinha, o fermento, o açúcar e o sal.

2. Junte o leite e o óleo, e sove bem a massa até soltar das mãos.

3. Divida a massa em duas partes iguais, cubra com um filme plástico e deixe descansar por 50 minutos ou até dobrar de volume.

Recheio

4. Em uma panela aqueça o azeite em fogo médio, coloque o alho e a cebola, e doure levemente.

5. Retire do fogo e junte a ricota, o requeijão, as azeitonas, o sal e o orégano e misture bem. Acrescente o Atum em Pedaços em Óleo COQUEIRO e misture delicadamente. Reserve.

Montagem

6. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC).

7. Unte e enfarinhe uma forma para pizza média (30 cm de diâmetro) e reserve.

8. Em uma superfície enfarinhada, abra uma porção de massa com o auxílio de um rolo, formando um disco com 30 cm de diâmetro.

9. Coloque o disco de massa na forma reservada.

10 .Distribua aproximadamente 4 colheres (sopa) do recheio no centro do disco.

11. Coloque o restante do recheio ao redor, deixando um espaço de 2 cm do recheio do centro e 2 cm da borda de massa, formando um aro.

12. Abra a outra metade de massa formando um disco de 30 cm de diâmetro e coloque sobre o disco de massa da forma.

13. Pressione em volta do recheio central e as laterais para grudar bem uma massa na outra.

14. Com o auxílio de uma faca afiada, corte 12 retângulos de 4 cm de largura contornando todo o recheio central.

15. Vire cada retângulo de forma que o recheio fique para cima.

16. Pincele toda a massa com o ovo batido.

17. Deixe descansar por mais 15 minutos ou até dobrar de tamanho.

18. Leve para assar por 40 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.