Fácil 29/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Ingredientes

300g de doce de leite pastoso de boa qualidade

100g de chocolate meio amargo

meio pacote de bolacha Maria ou Maizena

Modo de preparo

1. Em um recipiente de vidro coloque o chocolate picado e leve ao microondas na potência máxima por 1 minuto e mexa bem até virar uma pasta lisa e brilhante (se for preciso, coloque mais 30 segundos).

2. No próprio recipiente, junte o doce de leite e misture até homogeneizar.

3. Quebre as bolachas com as mãos dentro da mistura e incorpore tudo.