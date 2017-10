Experimente macarons de coco

Delícia 17/10/2017 | 14h46

Ingredientes

Para a massa

4 claras (130 g)

60 g de açúcar

1 ou 2 gotas de corante alimentício marrom

180 g de farinha de amêndoa

320 g de açúcar de confeiteiro

Para o recheio de coco

90 ml de creme de leite fresco

130 ml de leite de coco

1 colher (sopa) de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de fécula de batata

95 g de chocolate branco

2 colheres (chá) de rum aromatizado com coco

110 g de manteiga

Modo de preparo

Prepare a massa

1. Bata as claras em neve e junte o açúcar para formar o merengue. Adicione o corante e misture bem para que a cor fique homogênea.

2. Peneire os ingredientes secos e acrescente-os ao merengue de claras.

3. Com uma espátula de silicone, incorpore-os delicadamente, mexendo do centro para a borda da tigela, como se trabalhasse uma massa. Bata bem até que a mistura fique uniforme, macia e brilhante e insira-a em um saco de confeitar com bico.

4. Forre uma assadeira rasa com papel-manteiga e, usando o saco de confeitar, faça bolinhas de aproximadamente 4 cm de diâmetro, deixando um espaço entre elas para que não se toquem durante o cozimento. Dê leves batidinhas no fundo da fôrma para eliminar as bolhas de ar da massa e deixe descansar por 30 minutos, quando se formará uma crosta na superfície.

5. Pré-aqueça o forno a 170 °C e asse os macarons por 18 minutos.

Recheio de coco

1. Em uma panela, ferva os 90 ml de creme de leite com o leite de coco. À parte, misture o creme de leite fresco com a fécula de batata e acrescente à panela. Deixe ferver, mexendo sem parar.

2. Em uma tigela, despeje a mistura sobre o chocolate branco, junte o rum e bata bem.

3. Deixe o recheio amornar e incorpore a manteiga em pedaços. Bata tudo no liquidificador e leve à geladeira por 1 hora.

4. Coloque o recheio de coco em um saco de confeitar com bico e disponha uma pequena quantidade sobre metade dos biscoitos.

5. Em seguida, cubra com a outra metade e pressione-as levemente, como se fossem bem-casados.

6. Antes de servir, mantenha-os na geladeira por uma noite.