Esta sexta-feira é dia de Conceição e de Marina na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Literatura 06/10/2017 | 09h55 Atualizada em

A programação desta sexta na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul está bem recheada — e feminina. No final da tarde, o público terá a oportunidade de conversar com uma das mais premiadas escritoras brasileiras, Marina Colasanti, e com uma das principais vozes da cultura negra no Brasil, Conceição Evaristo, ambas em atividades abertas e gratuitas.

Marina, com a experiência de 80 anos de vida e quase 50 de escrita, participará de um bate-papo às 18h, com mediação da secretária da Cultura, Adriana Antunes, e segue na Feira sábado e domingo, integrando mesas sobre poesia e premiações internacionais. Escritora, ilustradora e tradutora, ela é autora de mais de 60 livros para todas as idades, sempre com forte presença poética. O alegórico também é muito presente em sua obra — que frequentemente traz elementos dos contos de fadas reinventados para falar do mundo contemporâneo —, assim como a temática da mulher.

Leia também:

Confira a programação completa da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Exposição "Itinerarium Meum", de Celso Bordignon, abre em Caxias

Já Conceição Evaristo, 70 anos, falará das suas "escrevivências" em uma mesa que começa às 19h, com mediação do escritor Jeferson Tenório e da patrona da Feira, Natalia Borges Polesso. Militante da causa da igualdade racial, ela abordará esse termo que cunhou para definir sua escrita, que conta de si e do outro em poesia, contos e romances.

Conceição, que cunhou o termo "escrevivências" para definir sua escrita, participa de mesa às 19h, no Teatro Municipal Foto: joyce fonseca / Divulgação

— Quando escrevo um texto, é um texto que nasce marcado e atravessado pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira, mesmo que eu não esteja relatando uma memória nua e crua — declarou Conceição ao Almanaque, em entrevista publicada no último final de semana.

A lista de atrações desta sexta na Feira do Livro inclui ainda contações de histórias às 10h, 14h e 15h, no Palco Infantil, diversas sessões de autógrafos e o bate-papo Venha Ler, com a escritora Ana Júlia Poletto, às 18h30min, no Café da Feira. Para quem gosta de escrever poesia, a dica é a oficina de aldravias que começa às 14h30min na Sala do Contapete, no 2º andar da Biblioteca Municipal, em parceria com a Academia Caxiense de Letras (ACL).

No domingo, a estrela da vez é o escritor angolano Ondjaki, que desembarca em Caxias do Sul para participar, às 16h, da mesa Literatura — Uma Resistência Política e Filosófica nos Dias de Hoje, no Teatro Municipal Pedro Parenti.



Agende-se

- 18h: Bate-papo com a escritora Marina Colasanti, com mediação de Adriana Antunes, na Galeria de Arte Gerd Bornheim.

- 19h: Mesa Escrevivências: Contar de Si é Contar do Outro, com Conceição Evaristo e mediação de Natalia Borges Polesso e Jeferson Tenório, no Teatro Municipal Pedro Parenti.