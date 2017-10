Espetáculo "Um ensaio aos homens dos pés descalços" ocorre nesta sexta e sábado em Bento Gonçalves

Agenda 20/10/2017 | 10h12 Atualizada em

Os pés que marcam o chão são os mesmos que levam consigo um pouco dele, marcas ficam para trás mudando o espaço e quem os deixa. A fé para viver e a esperança em repousar sobre o solo conquistado. É com este mote, onde novas conjunturas e dificuldades mostram a migração, que a Trupe Dosquatro apresenta a estreia do espetáculo de dança-teatro Um ensaio aos homens dos pés descalços, que ocorre hoje e amanhã, às 20h, na Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves.

O espetáculo, que surgiu por meio de uma pesquisa feita pelo diretor e coreógrafo Cristian Bernich e por Edson Possamai, que cuida dos figurinos e do cenário; leva ao palco um grupo de intérprete de migrantes, que se transpõem para outro lugar, cada um mostrando sua história e suas vivências em uma mesma situação, unindo-se para seguir em frente.

— A ideia inicial era mostrar a migração dentro do país, voltada para a nossa cidade, para a migração italiana. Depois de pesquisar, começamos a transpor isso para o palco, usando a fé, o trabalho e a família como elementos base, coisas que consolidaram nossa sociedade. No meio disso, resolvemos falar também sobre a migração no mundo contemporâneo e nos problemas que envolve tudo isso — comenta diretor e coreógrafo, Cristian Bernich.

Os sete intérpretes sobem ao palco, que é composto por muita areia, utilizando-o como um local de passagem, onde mostram os migrantes em um local onde as coisas acontecem ao mesmo tempo que eles não podem permanecer.

— As pessoas chegam, acontecem coisas, mas elas não ficam, e pra concluir a gente traz uma ideia de que o lugar não dá sobrevivência mas dá resistência. A gente enche o palco de areia, porque a areia é algo infértil, algo que não dá nada, esse local é apenas onde coisas acontecem — destaca Cristian.

A apresentação ocorre de uma forma diferente. Ela é feita apenas com coreografia de corpos curvados, no qual os artistas apresentam seu estado emocional e suas fraquezas ao mesmo tempo em que buscam demonstrar, em suas pegadas, a esperança de conseguir chegar aos seus destinos. A peça de teatro não utiliza falas, o grupo apresenta o formato Dança-Teatro:

— A gente trabalha com a dança-teatro, então a gente não conversa utilizando textos e coisas parecidas, são histórias, coisas do cotidiano; coreografadas. A gente trabalha bastante com a interpretação, então é o teatro e dança interligados.

O público poderá acompanhar a peça com iluminação barroca caravaggista, que enfatiza os traços marcados nos rostos dos intérpretes e o jogo cênico através da técnica "chiaroscuro", refletida no palco com luz e sombra.

Democratização de acesso: O grupo Trupe Dosquatro sugere uma proposta diferenciada na cobrança de ingresso. A partir da forma de pagamento "pague quanto vale", o grupo pede que o público assista ao espetáculo e decida o valor ao final.

O que: espetáculo Um ensaio aos homens dos pés descalços, da Trupe Dosquatro.

Quando: nesta sexta e sábado, às 20h.

Onde: na Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves.

Quanto: ingressos "pague o quanto vale".