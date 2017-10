Espetáculo Splish Splash é apresentado nesta quarta, em Caxias

Teatro 11/10/2017 | 10h08 Atualizada em

Utilizando a dança como forma de expressão, o Grupo Quiquiprocó comemora antecipadamente o Dia das Crianças, hoje, com a estreia do espetáculo Splish Splash. A apresentação será às 20h, no Teatro do Sesc.

O Splish Splash surgiu por meio do trabalho de conclusão do curso da idealizadora do espetáculo, Carol de Lima. Ela se formou em Dança no ano passado e fez uma pesquisa com crianças entre quatro e nove anos, investigando como elas se relacionam, brincam, conversam e interpretam as coisas. A realização do projeto, que tem direção de Jussara Miranda, foi feita através do Grupo Quiquiprocó, coordenado por Andréa Peres.

–O espetáculo foi criado para que a criança consiga se identificar e dizer “opa, gostei disso” e também porque a gente não tem um público infantil para a dança, isso é muito escasso aqui em Caxias– afirma Carol.

A apresentação conta com a linguagem gramelô, que recorda a fala dos Minions – uma conversação improvisada sem sentido definido –, causando a identificação que o grupo busca nas crianças. Já a linguagem corporal se assemelha ao teatro, demonstrando sentimentos e emoções, que podem ser vistos através de caixas utilizadas para a composição da apresentação, que representam brinquedos.

–São três bailarinos que não interpretam crianças, mas brincam no palco trazendo características infantis que despertam o interesse da criança. Tudo isso é uma grande brincadeira para todos – destaca Carol, que tem a companhia de Darlan Scheid e Mariana Amaral em cena.

Foto: Dâmaris Cantona Godoi / Divulgação

Carol conta que o nome dado ao espetáculo foi criado através da pesquisa, querendo demonstrar que as crianças não precisam de palavras claras ou com sentido nítido para que tenham identificação:

– O nome Splish Splash busca trazer na cabeça da criança pensamentos e questionamentos como: O que é isso? Como vai ser a dança? Esse é o barulho da água? Do mar?

A estreia da peça, que ocorre um dia antes do Dia das Crianças, foi intencionalmente planejada para que as famílias encontrassem uma opção infantil para comemorar a data.

–A ideia é oferecer uma programação diferente para que os pais possam se divertir junto com seus filhos– completa.

AGENDE-SE

O quê: espetáculo infantil Splish Splash.

Quando: hoje, às 20h.

Onde: no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2462).

Quanto: R$ 30 (público em geral) e R$ 15 (estudantes, idosos e associados do Sesc).

Oficina: Ao final do espetáculo, o grupo faz uma oficina que ensina para as crianças algumas coreografias feitas durante a apresentação.