Espetáculo recria clássico "Hamlet" neste domingo, em Caxias

Teatro 13/10/2017 | 13h00 Atualizada em

É possível que um ator atravesse, de fato, a trajetória de seu personagem? No intuito de reconstruir a narrativa shakespeariana, essa pergunta é o elemento que rege o espetáculo Hamlet: processo de revelação, do Circuito Palco Giratório Sesc, que será apresentado neste domingo, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias. A peça integra a programação da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

Através de abordagens diretas com o público, a releitura intimista do Coletivo Irmãos Guimarães sustenta uma constante troca entre ator, público e personagem. É uma mudança não de sentido, mas de perspectiva. Para o diretor Adriano Guimarães, o enredo abre espaço para múltiplas interpretações:

— Hamlet é a peça mais importante da história do teatro, e isso se deve à abertura de interpretação que ela traz. Isso faz com que ela funcione muito como um espelho do autor.

Integrada pelos irmãos Adriano e Fernando, com dramaturgia em cena de Emanuel Aragão, a montagem se desenha a partir do intérprete que, sozinho em casa, procura reconstruir a narrativa do príncipe da Dinamarca, dirigindo-se, muitas vezes, diretamente ao público, com quem conversa sobre elementos da própria montagem, incutindo ao próprio espectador uma função metalinguística.

— O público pode interferir no momento que quiser, como se fosse uma conversa. Isso gera uma espécie de dramaturgia em cena do público – explica.

A adaptação, apesar de fiel, torna-se extremamente intimista, traçando elementos da vida pessoal dos criadores e, principalmente, da personalidade do próprio ator em cena, que foi essencial para a construção do roteiro e o processo de aproximação entre criador e criatura.

— A peça foi feita unicamente para o Emanuel – revela o diretor.

Agende-se

O quê: espetáculo Hamlet - Processo de Revelação, do Coletivo Irmãos Guimarães.

Onde: Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333).

Quando: neste domingo, às 16h.

Quanto: entrada gratuita.