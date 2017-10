Elaboração de espumantes pauta passeio em vinícola, com aula sobre o tema e degustação da bebida

Turismo 20/10/2017 | 15h00 Atualizada em

Primeira parte do roteiro ocorre ao ar livre, com explicação sobre a proveniência das uvas e o cultivo da videira

Primeira parte do roteiro ocorre ao ar livre, com explicação sobre a proveniência das uvas e o cultivo da videira Foto: Diego Adami / Salton

O passeio começa em um vinhedo de cabernet sauvignon localizado em frente à vinícola. Ao ar livre, os visitantes aprendem sobre o cultivo da fruta e ficam sabendo que 80% das uvas processadas pela Salton são adquiridas de aproximadamente 400 produtores da Serra. Os outros 20% vêm de vinhedos próprios, cultivados em Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha. Ainda do lado de fora da vinícola, o guia também explica sobre os diferentes sistemas de condução das videiras: espaldeira, com as plantas enfileiradas, e latada, no qual as parreiras formam uma espécie de telhado, bem típico da região.

Arquitetura e decoração do prédio também despertam interesse Foto: Diego Adami / Salton

O roteiro segue pelo interior da vinícola, que completou 107 anos no último 25 de setembro. As instalações atuais, uma imponente edificação em estilo de villa italiana projetada por Júlio Posenato e Adriana Florin, foram inauguradas em 2004. Até então, a Salton funcionava bem no centro de Bento Gonçalves.

Durante o trajeto, o guia conta um pouco da história da empresa, constituída formalmente em 1910 por Paulo, Angelo, João, Cesar, Luis e Antonio, filhos do imigrante italiano Antonio Domenico Salton, que em 1878 deixou sua terra natal em busca de oportunidades no Brasil.

Do recebimento das uvas ao envelhecimento em garrafas nas caves, passando pelos tanques de fermentação e pelas barricas de carvalho, os apreciadores das borbulhas recebem uma verdadeira aula sobre a elaboração de espumantes em seus diversos métodos. Ao final, como uma espécie de recompensa, o grupo é, literalmente, brindado com uma degustação de seis rótulos, harmonizada com petiscos doces e salgados. Destaque para o sofisticado brut rosé Salton Lucia Canei, em homenagem à matriarca da família, e ao brut Reserva Ouro.

Casal veio do Rio para conhecer região Foto: Diego Adami / Salton

Apaixonados pela bebida, os servidores públicos do Rio de Janeiro Cláudio Mônica e Lyzia Mara Mônica, ambos com 49 anos, estavam radiantes ao término do passeio do último sábado. Casados há 11 anos, reservaram o feriadão prolongado para passear pela região por indicação de amigos que já tinham visitado a Serra.

– Salton foi o espumante do nosso casamento, e fazer esse passeio foi espetacular. É bacana conhecer a história, o modo de fabricação... Visitando a região, dá até um orgulho de ter uma coisa tão bonita por aqui no Brasil. Nossos espumantes não devem nada aos internacionais. A gente vê pelas premiações – celebra Lyzia.

Agende-se

O que: roteiro de espumantes na Vinícola Salton.

Quando: próximas edições dias 4 e 18 de novembro e 2 de dezembro.

Onde: Vinícola Salton (Rua Mário Salton, 300, distrito de Tuiuty, Bento Gonçalves).

Quanto: R$ 50. Informações e reservas no site www.salton.com.br/roteiro/especial-espumantes, pelo e-mail varejo@salton.com.br ou pelo telefone (54) 2105-1061. O passeio tem duração de duas horas.