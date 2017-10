Coro Juvenil Moinho-UCS recebe convidados ilustres em encontro de coros neste sábado, em Caxias do Sul

Música 26/10/2017 | 08h45 Atualizada em

Uma das mais nobres funções sociais da música é celebrar o encontro entre aqueles que nela encontram seu refúgio artístico. Se os sambistas têm as rodas de samba e os roqueiros os seus muitos festivais espalhados por aí, entre grupos de canto as reuniões não deixam por menos, havendo sempre um anfitrião para promover um dia ou uma noite para soltar a voz e trocar experiências. Neste fim de semana, será a vez do Coro Juvenil do Moinho-UCS promover a integração com o 1º Encontro de Coros do COJmo, que ocorre na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, no Ordovás.

Como convidados, estarão quatro dos principais grupos de canto coral do Estado, com estilos bem diversos. O grupo porto-alegrense UPA!, regido por Federico Trindade, traz a sua mistura de canto com percussões corporais, num repertório que vai da música popular brasileira à world music. De São Leopoldo, regido por João Paulo Sefrin e com preparação vocal de Lúcia Passos, o Madrigal Presto apresenta músicas eruditas. Outros dois coros, ambos femininos, completam a programação: as Meninas Cantoras de Nova Petrópolis, sob regência de Cristiane Ferronato, e o Coral de Meninas de Bom Princípio, regido por Márcio Buzatto.

– Estamos muito felizes por ter conosco a presença de coros que são marcantes no cenário gaúcho e que têm à frente profissionais tão talentosos quanto generosos. Acho que esse é o perfil que une esses grupos. Festivais como esse, embora recebam esse nome, não são competitivos. Trata-se de um intercâmbio, em que os coros vão se conhecer no palco e fora dele também – destaca Cristiane Ferronato, regente do Coro Juvenil da UCS e das Meninas Cantoras de Nova Petrópolis.

Contrapontos

Além do Encontro de Coros, a programação do fim de semana inclui duas reapresentações (na sexta e no domingo) do espetáculo Contrapontos, do Coro Juvenil Moinho-UCS, que estreou em setembro deste ano no Teatro Pedro Parenti, com ótima repercussão. Misturando música e artes cênicas, os jovens artistas performam em 12 arranjos originais e inéditos um manifesto pela liberdade de pensar, agir e ser diferente.

– Tivemos um feedback empolgante. Quem assistiu se emocionou e se impressionou com o potencial . O poder do repertório e a forma como foi apresentado tem uma pungência emotiva e política muito forte, sendo ao mesmo tempo muito poético, mas jamais desprovido de amorosidade – avalia Cristiane.

Programe-se



O quê: 1º Encontro de Coros COJMO

Quando: Sábado, às 20h

Onde: Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás

Quanto: Entrada gratuita

O quê: Espetáculo Contrapontos

Quando: sexta e domingo, às 20h

Onde: Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás

Quanto: Entrada gratuita