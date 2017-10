Coral Radize D'Itália lança CD que marca os 10 anos do grupo nesta quarta, em Caxias

Música 18/10/2017 | 10h12 Atualizada em

Dez anos de história serão cantados durante a apresentação do Coral Radize D’Itália hoje, no UCS Teatro. A apresentação, em comemoração à primeira década da trajetória do coro composto por 23 integrantes com composição clássica de quatro cantos, marca o lançamento do álbum Coral Radize D’Itália 10 anos, primeiro trabalho do grupo custeado via Financiarte.

Para o regente André Arrosi, o grupo alcança um diferencial pois é um dos poucos a cultivar uma apresentação totalmente a capela, e tem o cuidado de pautar suas referências essencialmente pela tradição:

– Dentro do segmento da música de cultura de migração italiana somos um dos poucos que cantam sem instrumentos. Nesses 10 anos trabalhamos muito na questão dos repertórios, temos músicas chamadas de cantos populares italianos, as mais tradicionais, mas também trazemos novidades, como, por exemplo, traduções de músicas populares do português para o italiano ou para o dialeto.

Dialeto esse, inclusive, que marca a identidade do coro e reforça a preocupação com a preservação de laços que não se apresentam apenas no que é cantado, mas na forma como é cantado.

– Achamos preocupante o dialeto italiano estar se perdendo. Procuramos, então, trazer isso na nossa música. Assim, geramos um atrativo para as pessoas – conta André.

A ideia principal da apresentação de hoje é contar um pouco da trajetória do coral nos últimos 10 anos através da música. Mas, apesar de ser um show de lançamento, o regente antecipa que o repertório não será uma cópia das canções que integram o álbum, e promete novidades:

– Traremos os cantos italianos mas também coisas novas, como os alpinos, que são cantos de montanha, muito cantados pelos grupos italianos. Temos também composições dos próprios integrantes. Uma das músicas é uma poesia de um dos cantores que eu li e acabei musicando.

