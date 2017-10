Confira os livros com sessões de autógrafos na Praça Dante 

Feira do Livro 04/10/2017 | 10h46 Atualizada em

Durante os 17 dias da 33ª Feira do Livro de Caxias, que se iniciou na última sexta e segue até o dia 15 de outubro, os espaços de autógrafos instalados na Praça Dante Alighieri sediam cerca de 100 lançamentos de obras.

A maioria deles é de autores locais, mas também há quem venha de longe para autografar por aqui – como um grupo de poetas mineiros que estará apresentando seus livros na sexta-feira.

No quadro abaixo, listamos todos os lançamentos marcados para quarta, quinta e sexta-feira. Confira:

OBRAS

Quarta, às 17h

Os Papeluchos Comedores de Cores*

Jaque Pauletti

(Vírtua, 36 págs., R$ 30)

Quarta, às 17h

Dos Avós até Nós

Lauro Teodoro

(Correa, 136págs., R$ 20)

O livro traz poesias, causos e lendas, com foco principal nas crianças, incentivando as mesmas na arte cultural da declamação, da contação de causos e lendas, com identificação dos laços de família entre avós, filhos e netos, com a ótica de tempos idos, formas de convivência, usos e costumes daquele tempos, retratando a lida e a vida rural dos antepassados, os legados deixados pelos avós, o sistema antigo, o respeito e a educação.

Quarta, às 18h

Hava 20 anos - Nossa História

Jean Emer

(Vírtua, 92 págs., R$ 20)

No livro, o vocalista da Hava, Jean Emer, conta tudo sobre a trajetória: as conquistas, as amizades, as mensagens cristãs divulgadas pelos quatro cantos do país e histórias divertidas vivenciadas pelos integrantes neste caminho. Formada em Caxias do Sul, a banda já gravou CDs e até um DVD. O livro conta com fotos que registram os principais momentos vividos pela banda ao longo da carreira, depoimentos dos integrantes, informações sobre o rock católico no contexto cultural brasileiro.

Quinta, às 17h

O Louco no Espelho*

Lúcio Humberto Saretta

(Bestiário, 136págs., R$ 35)

Quinta, às 17h

Crime e Mistério no Parque da Guarita

Valdir Kaiser

(São Miguel, 96págs.,R$ 20)

No verão de 1973, uma jovem mulher é encontrada morta e desnuda na encosta da Furninha do Diamante no Parque da Guarita. A notícia abala a pequena população torrense, tornando-se um mistério quando ninguém reconhece seu corpo. Uma pequena tatuagem leva a investigação ao Vale do Itajaí, onde é revelado um segredo de adolescentes com promessa juramentada que acaba em sequestro. Ambientada na antiga Torres, a novela mostra uma radiografia cultural de época, conduzindo o leitor por caminhos históricos e turísticos, emoldurados por sua encantada geografia. Enquanto escreve, o autor vai retirando dos escaninhos da mente, lembranças de 1972 a 1977, citando pessoas com quem conviveu, responsáveis pelo desenvolvimento da Mais Bela Praia Gaúcha.

O Vale do Menorá: Relatos da Intolerância Humana

Getulio Assis Vasata

(Quatrilho, 342 págs., R$ 24,90)

Nesse romance, um forasteiro chega num vale habitado por sobreviventes do Holocausto. Nesse utópico povoado, ele acompanha as sofridas histórias desse povo, além de aprender um sobre os costumes judaicos.

Sexta, às 14h

Sessão de autógrafos coletiva com poetas mineiros:

Andréia Donadon Leal – Casa de baixo, Casa de Cima e Lacripoemas (foto)

J.B. Donadon Leal – Gualaxo – Poema Heroico

Andréia Leal, J.B. Leal e Gabriel Bicalho – Mineralama

Sexta, às 15h

Mariana Quatro Olhos

Célia Maria Maciel

(Vidráguas, 59págs.)

Sexta, às 17h

Una Volta

Luiz Maria Grezzana

(Maneco, 199págs., R$ 40)

O livro pretende ser o registro nostálgico da história de uma família, descendente da primeira geração de colonizadores italianos que se estabeleceram no extremo meridional do Brasil, mais precisamente, no nordeste gaúcho. O perfil da família está marcado pela fé católica.

Sexta, às 17h

Ecos no Silêncio

Iracema Soares de Lima

(AMZ, R$25)

Quando se fala de criatividade, nem tudo segue o sentido exato da palavra. O livro expressa bem o significado de silêncio, no interior da escritora. A obra revela a complexidade e a interligação dos mundos paralelos, por onde devaneou sua criatividade. ao escrever.

Sexta, às 18h

Nas Cidades os Sonhos Não Têm Asas*

Igor Luchese

(Liddo, 64 págs., R$ 30)

